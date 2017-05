Hund reißt Reh im Langener Stadtwald

Langen - Die Spuren sind eindeutig: Das Opfer hatte keine Chance – erlegt mit zielgerichteten Bissen im Bereich von Kehle, Nacken und Rücken. Im Langener Stadtwald hat ein frei laufender Hund ein Reh gerissen. Von Holger Borchard

Der Vorfall vor anderthalb Wochen – mitten in der Setz- und Brutzeit (Anfang März bis Ende Juni) – ist einmal mehr Anlass für die Langener Jägerschaft, einen dringenden Appell an Hundehalter zu richten. Jene sollten ihre Vierbeiner auf keinen Fall frei durch den Wald laufen lassen. Der aktuelle Fall hat sich im Bereich der Waldsee-Ostgrube, nahe der Kirchschneise, zugetragen. „Es ist leider kein Einzelfall“, stellt Manfred Strohfeldt von der Langener Jägerschaft fest. Drei bis vier gerissene Rehe im Jahr mit mehr oder minder eindeutigen Bissspuren finde der Jagdpächter – „die Dunkelziffer dürfte ungleich höher liegen“, merkt Strohfeldt an.

Was tun? Zuallererst sind die Halter gefragt. Sie dürfen es gar nicht erst zulassen, dass Hunde in der Natur ihrem Jagdtrieb freien Lauf lassen, was nicht nur Rehen oder Hasen zum Verhängnis werden kann, sondern beispielsweise auch Bodenbrütern, deren Gelege zerstört werden. „Es gibt solche und solche – ganz vernünftige und einsichtige, aber eben auch beratungsresistente bis aggressive Hundebesitzer“, sagt Strohfeldt.

Lesen Sie dazu auch: Hund attackiert Rehbock Hund jagt Storch: Halterin uneinsichtig Die Einschätzung kann Michael Löber vom Forstamt Langen kraft täglich Erlebtem nur bestätigen. „Rein rechtlich sind wir im Wald auf schwierigem Terrain“, weiß der Fachmann. Weder das Forst-, das Naturschutz- noch das Jagdgesetz kenne die Worte Leine oder Leinenzwang. Zwar regele das Jagdgesetz, dass kein Hund ein Wildtier hetzen und angreifen darf – „tut er’s doch, ist das Jagdwilderei“. Mit Blick auf das Herumrennen gelte aber die (Sprach-)Regelung: Ein Hund darf nicht unbeaufsichtigt beziehungsweise muss stets im Einflussbereich seines Halters sein. „Eine dehnbare Vorgabe, ein weites Feld“, betont Löber. „So weit, dass umgekehrt ein Jäger, der einen Hund erschießt, um Wild zu retten, nichts zu befürchten hat“, so Löbers Wink mit dem Zaunpfahl gen Hundebesitzer.

So weit soll’s nicht kommen, ebenso wenig freilich zu Anblicken wie auf nebenstehendem Foto. Wo Appelle und gute Worte nicht fruchten, muss Druck her. „Das Forstamt hat keine formale Handhabe – wir können weder verwarnen noch sonstige Sanktionen aussprechen“, zuckt Löber die Schultern. Er verweist auf kommunale Satzungen und Langener Stadtrecht sowie auf die Untere Jagdbehörde des Kreises. Jene sei im „einen oder anderen Fall“ aktiv geworden und habe Strafen gegen ermittelte Hundehalter ausgesprochen.

In Langen ist klar geregelt: Hunde müssen im Stadtgebiet immer an der Leine geführt werden. Gleiches gilt für Außenbereiche wie Leukerts-, Winkelwiesen- Schnain- oder Jakobsweg, den Hegweg mit Kindergarten und Paddelteich, sämtliche Kleingartenanlagen oder das Krankenhaus. Die Krux: Ohne effektive Kontrolle sind Satzungen wenig wert – aber die gibt in keiner Kommune des Kreises die Personaldecke her.