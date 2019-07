Acht junge Migranten haben Hauptschulabschluss in der Tasche

Es ist ein bedeutender Schritt für acht junge Erwachsene: Sie haben mithilfe des Bildungszentrums des Internationalen Bundes (IB) ihren Hauptschulabschluss geschafft.

Langen – Die jungen Leute, die allesamt einen Migrationshintergrund haben, absolvierten das hessische Landesprogramm QuB (Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen), das auf den Eintritt ins Berufsleben vorbereitet. „Die meisten von ihnen sind Geflüchtete, die sehr wenig Bildungserfahrung und nur geringe Sprachkenntnisse mitgebracht haben“, berichtet Einrichtungsleiterin Hanneliese Einloft-Achenbach. Umso erfreulicher sei das Prüfungsergebnis ausgefallen: „Alle haben sehr motiviert gelernt und wir sind stolz darauf, wie gut sie abgeschnitten haben. “.

Gleich fünf der acht jungen Leute haben in der zentral vom Hessischen Kultusministerium vorgegebenen schriftlichen Mathematikprüfung die Note „sehr gut“ erreicht. Der Gesamtdurchschnitt der Abschlussprüfungen – sie umfassen drei schriftliche und bis zu fünf mündliche Termine – liegt bei 1,9. „Und das trotz des großen Nachholbedarfs im Fach Deutsch“, freut sich Einloft-Achenbach. Großes Lob gelte dem Team aus Lehrkräften und Sozialpädagogen. „Es hat mit enormer Methodenvielfalt und unendlicher Geduld die Teilnehmer zum Ziel geführt.“

Genau genommen ist die Hälfte derer, die beim IB die Schulbank gedrückt haben, am Ziel. Der Kurs zählte nämlich 16 Teilnehmer; die eine Hälfte ist deutlich später eingestiegen. „Das ist möglich und nicht ungewöhnlich“, erklärt Einloft-Achenbach, „denn schließlich lautet das Ziel der QuB-Initiative: Perspektiven und Chancen schaffen.“ Insofern müsse es nicht zwangsläufig der Schulabschluss sein. „Wenn ein Kandidat eine Lehrstelle findet und das Paket für beide Seiten passt, ist das genauso gut.“ Fließende Übergänge erklären sich freilich auch über die Voraussetzungen, die die jungen Teilnehmer mitbringen. „Die sind so unterschiedlich wie die Lebens- und Fluchterfahrungen, aber Schule ist so gut wie immer zu kurz gekommen“, weiß Einloft-Achenbach. Deshalb schalte der IB der Teilnahme am Schulabschluss-Kurs den sogenannten Kompetenzcheck vor. „Der fragt Grundbildung ab – Rechnen, Schreiben, Lesen“, präzisiert Einloft-Achenbach. Am Ende gilt: Wer an dem Kurs teilnimmt, hat maximal zwei Jahre Zeit, dann muss der Abschluss sitzen.

Dass dies mit erfreulich hoher Quote so kommt, sei Lehrern wie Schülern zu verdanken, ist Einloft-Achenbach überzeugt. „Unsere Dozenten sind so motiviert und die Schüler muss man auch nicht beknien, sich aufzuraffen. Die kommen ja freiwillig und wollen Bildung erwerben, um auf eigenen Füßen zu stehen, das hat für sie hohen Stellenwert.“ Von daher überrasche es nicht, dass die acht aktuellen Absolventen – unter ihnen zwei junge Mütter– ihre Anschlussperspektiven haben. „Einige wurden von weiterführenden Schulen aufgenommen, andere haben einen Ausbildungsplatz in der Tasche oder besuchen einen Vorbereitungslehrgang für eine Ausbildung“, resümiert Einloft-Achenbach.

Die feierliche Zeugnisübergabe, die die Schulzeit mit Unterricht von Montag bis Freitag in Theorie und Praxis abschloss, fand im Beisein der Familien und der Kooperationspartner statt. Ein üppiges Büfett hatten die Schüler in der Küche der Produktionsschule selbst zubereitet.