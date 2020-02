Was Erstwähler wissen wollen, beantwortet Claudia Trippel (FWG-NEV)

In unserem Jugendfragebogen löchern Erstwähler die Kandidaten. Claudia Trippel (FWG-NEV) beantwortete ihn folgendermaßen:

Langen – In Langen gibt es ein gutes kulturelles Angebot für (Klein-)Kinder, aber für Jugendliche und junge Erwachsene wird (zu) wenig geboten. Haben Sie Ideen, wie das verbessert werden könnte?

Aus meiner Sicht haben wir genau auch für diesen Input das Jugendforum. Ich bin gerne bereit, Ideen aus diesem Forum aufzugreifen und zu diskutieren oder andere Ideen zu diskutieren.

Das Fahrrad ist gerade für Jugendliche ein wichtiges Fortbewegungsmittel – aber es gibt viele unsichere Stellen in der Stadt. Welche Pläne haben Sie, um Radfahren in Langen sicherer und komfortabler zu machen?

Die diskutierten Radstraßen müssen in der Umsetzung auch Änderungen im Parkraum erfassen. Die Radstraße in der Schillerstraße bringt im jetzigen Zustand keine erhöhte Sicherheit, sondern nur ein geklärtes Haftungsrisiko. Sicherheit verlangt Übersichtlichkeit. Dies gilt auch für Einbahnstraßen, die für den Radverkehr in beide Richtungen frei gegeben sind.

In Langen gibt es das Jugendforum, dessen Mitglieder aber maximal 18 Jahre alt sein dürfen. Junge Menschen möchten politisch mitreden, aber sich nicht unbedingt gleich ideologisch festlegen und sich einer Partei (oder deren Jugendorganisation) anschließen. Wie könnten Sie sich vorstellen, junge Erwachsene stärker in die Entwicklung der Stadt einzubeziehen?

Wir haben einen Ausländerbeirat und ein Jugendforum, um einen gewissen Grad an Mitwirkung für Gruppen zu ermöglichen, die keine unmittelbare politische Stimme in politischen Gremien haben. Das verhält sich bei jungen Erwachsenen mit aktivem und passivem Wahlrecht aber gerade nicht so. Eine (mittelbare) Mitwirkung kann außer in Parteien auch in (eigenen) Verbänden, Kirchen, Vereinen und Initiativen erfolgen.

Die Bahnstraße – und damit auch das Zentrum von Langen – ist bekanntlich nicht der schönste Fleck auf Erden. Das Einkaufen und auch das einfache Zeitverbringen sind in diesem Ambiente wenig attraktiv. Gibt es da Ideen für Veränderungen?

Es gibt mehrere im Laufe der Jahre durch die Stadt beauftragte Planungen für die Bahnstraße. Mir sind sicher nicht alle bekannt. Die finanzielle Lage der Stadt hat aber seit vielen Jahren keine Veränderungen zugelassen. Meines Erachtens wären soweit rechtlich möglich engere bauplanungsrechtliche Festlegungen für die Bahnstraße künftig eine Option, um eine langfristig positive Gestaltung zu schaffen.

Anknüpfend an die vorherige Frage: Brauchen wir im Zeitalter von Online-Shopping und Co. überhaupt noch so viele lokale Einkaufsmöglichkeiten, von denen sich ohnehin nur wenige langfristig behaupten können?

Richtig ist, dass der Wunsch von Veränderungen auf der Bahnstraße häufig konträr zu dem eigenen Kaufverhalten steht. Eine Einkaufsstraße lebt vom Sortiment, von der Präsentation, von der Gastronomie, aber auch von Kunden, die dieses Angebot schätzen und vor allem nutzen. Die sehr gut etablierten Geschäfte mit speziellen Sortimenten zeigen, dass es geht. Das wiederbelebte Kino in Zeiten von Netflix zeigt, dass es geht.

Einige Plätze in Langen sind noch schlecht per ÖPNV erreichbar. Sehen Sie Verbesserungsbedarf – und wenn ja, wo und wie?

Taktung und Linienführung sind im Moment noch nicht optimal. Es wird durch die Stadtwerke nachjustiert. Eine Überlegung wäre sicher, ob zu bestimmten Zeiten oder auf bestimmten Strecken kleinere Fahrzeuge sinnvoll wären. Das Anrufsammeltaxi könnte bekannter sein. Aber es gibt auch auf dem Sektor Personenbeförderung Personalmangel.

Brauchen wir die Regionaltangente West (RTW)?

Ja. Es ist eine notwendige Verbesserung der Anbindung zum Flughafen Frankfurt und nach Eschborn und bringt Pendler auf die Schiene.

Die Langener Schulen, Kitas und Betreuungseinrichtungen platzen aus allen Nähten. Wie soll das möglichst schnell in den Griff bekommen werden?

Die Schulen werden durch den Kreis betrieben. Hier kann die Stadt nur erinnern und unterstützen. Für die Kitas gilt, dass es zu wenige gibt – die, die wir haben, aber nicht aus allen Nähten platzen, sondern teilweise nicht voll besetzt werden können, weil Personal fehlt. Das heißt Anwerbung, Bindung von Personal, weiterer Ausbau und Neubau. Hinsichtlich der Schulkinderbetreuung müssen weitere Räumlichkeiten gesucht werden. Alles das leistet der Fachdienst zwei bereits, so gut es möglich ist.

Welche Pläne gibt es zum Ausbau des Sportangebotes und wie sollen die Sportanlagen zukünftig modern gehalten werden?

Es gibt einen brandneuen und von allen Fraktionen befürworteten Sport- und Sportstättenentwicklungsplan. Dieser ist auf der Homepage der Stadt Langen einzusehen.

Warum sollen wir junge Menschen gerade Sie wählen?

Weil ich offen für die Interessen und Belange der Jugendlichen und jungen Erwachsenen bin, ihnen aber auch Freiräume und Verantwortung für die Entwicklung eigenständiger Positionen und Ideen biete.