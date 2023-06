Ideen zur Nachmittagsbetreuung nebenan

Von: Julia Radgen

Seitdem unsere Zeitung 2015 aus dem Gebäude am Lutherplatz ausgezogen ist, stehen die Räumlichkeiten im Erdgeschoss leer. Nun gibt es Pläne, sie für die Betreuung von Grundschülern zu nutzen. © Strohfeldt

Nur etwa eine Stunde lang tagte die jüngste Langener Stadtverordnetenversammlung. Die Agenda war kurz, die Fraktionsreihen recht ausgedünnt, dennoch konnte das Parlament alle vorgesehenen Beschlüsse fassen. In den Mitteilungen des Magistrats warten interessante Neuigkeiten,

Langen – Schnell abgehandelt waren die Punkte zu den Bebauungsplänen „Darmstädter Straße/Friedhofstraße“, der der Absicherung des Quartiers aus dem beginnenden 19. Jahrhundert dient, sowie dem zum Wohngebiet Belzborn Ost, der unter anderem die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Naturkita Zauberburg schaffen soll. Beide wurden einstimmig angenommen (ersterer bei Enthaltung von Linken und FWG-NEV, bei letzterem enthielt sich nur die Linke). Mit demselben Ergebnis bewilligte das Parlament die Vorlagen zum Jahresgewinn 2021 der Bäder und die Vorschlagsliste zur Wahl der neuen Schöffinnen und Schöffen. Aber in den Magistratsmitteilungen gab es einige interessante Neuigkeiten. Ein Überblick:

Sonnenblumenschule

An der Sonnenblumenschule ist der Neubau schon tüchtig in die Höhe gewachsen. Geplant ist, dass die Grundschule zum Schuljahr 2024/2025 fünfzügig ist und Platz für 500 Kinder bieten soll. Die Kosten für die Gebäudeteile der Betreuung teilen sich Kreis und Stadt im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel. Zuletzt war man von Gesamtausgaben in Höhe von knapp 22 Millionen Euro ausgegangen. Doch schon jetzt ist klar, dass es teurer wird. „Wir rechnen momentan damit, dass die Baukosten um fünf bis zehn Prozent steigen werden“, sagt Bürgermeister Jan Werner. Ende des Jahres wolle die Stadt dem Parlament exakte Zahlen liefern. „Mit bis zu zehn Prozent würden wir bei den aktuellen Baupreisen noch mal mit einem blauen Auge davonkommen“, meint der Rathauschef.

Schulbetreuung

Die Betreuung an den Grundschulen platzt bereits jetzt aus allen Nähten, mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 rechnen viele Eltern damit, dass sich die Lage noch zuspitzen wird. Nicht nur Erweiterungen wie an der Sonnenblumenschule sind ein Mittel zum Zweck, die Stadt ist auch auf der Suche nach Räumlichkeiten, in die sich die Nachmittagsbetreuung auslagern lässt. Seitdem das Evangelische Dekanat daraus ausgezogen ist, liebäugelt die Ludwig-Erk-Schule in der Bahnstraße mit dem benachbarten, freigewordenen Gebäude (wir berichteten). Nun hat der Magistrat eine Absichtserklärung zur Anmietung für die Grundschulbetreuung der Erk-Schule abgegeben. Dafür sei noch kein Stadtverordnetenbeschluss erforderlich, betont Bürgermeister Werner. Da die Evangelische Kirchengemeinde Langen, der das Haus in der Bahnstraße 44 gehört, bereits zum 1. Juli vermieten will, habe man nicht bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung am 20. Juli warten können. Es gebe noch zwei ernst zu nehmende weitere Mietinteressenten, so Werner.

Eine andere Idee gibt es an der Wallschule: Die Grundschule in der Wallstraße könnte ein externes Gebäude für ihre Schulbetreuung nutzen – und zwar das Haus am Lutherplatz 1-3. Die prominent gelegenen Räume im Erdgeschoss stehen seit dem Auszug unserer Zeitungsredaktion zum 1. März 2015 leer. Viele haben schon durch die großen Glasfenster gelugt und sich gefragt, wann endlich neues Leben in das zentral gelegene Gebäude einkehrt. Wie der Magistrat nun mitteilte, gebe es von der Firma Salco erste Pläne, den vorderen Teil des Gebäudes als Mensa zu nutzen. Dort könnten in Schichten gut 200 Kinder Mittagessen und danach zur Hälfte auf der Freifläche des Gebäudes, zur anderen Hälfte wie bisher im Schulkinderhaus in der Pestalozzistraße spielen. Genauere Pläne sollen bis zur Juli-Sitzung des Parlaments vorliegen. Allerdings gibt es auch hier Konkurrenz für die Stadt – laut Werner durch einen Gastronom aus Dreieich.

Straßenbahn

Es ist ein wenig ruhig geworden um die Straßenbahn-Verlängerung nach Langen. Bekanntlich soll die Tram-Linie 17 von Frankfurt durch Neu-Isenburg nach Sprendlingen und Langen weitergeführt werden. Ein externes Büro wurde laut Bürgermeister Werner damit beauftragt, eine konkrete Linienführung zu erarbeiten. Diese soll den Parlamentariern in der Bauausschuss-Sitzung am 28. Juni vorgestellt werden. „Dann müssen Sie im September sagen, ob Sie das Projekt weiterverfolgen wollen oder nicht“, kündigt Werner schon einmal an. Über den Sommer sollen sich die Fraktionen dann darüber Gedanken machen, mit einer ersten Kostenschätzung an der Hand. Werner erinnert daran, dass Bedingung der anderen teilnehmenden Kommunen war, dass es durch Langens Beitritt keine Zeitverzögerung im Projektablauf gibt.

Paddelteich

Ebenfalls eine Entscheidung muss beim Paddelteich her. Bekanntlich soll die Staumauer saniert, zudem der Teich entschlammt werden. Das ist nach Angaben aus dem Rathaus seit über 30 Jahren nicht geschehen. Ebenfalls in der nächsten Bauausschuss-Sitzung sollen den Stadtverordneten nun fünf Sanierungsvarianten vorgestellt werden. „Ich sage Ihnen das so frühzeitig, weil es keine einfache Entscheidung werden wird“, merkt der Bürgermeister an. Hier tickt ebenfalls die Uhr – in der September-Sitzung müsse das Parlament Geld einstellen für die Umgestaltung des Paddelteichs.