Langener Markt: Rund 100 Aussteller locken bei bestem Wetter auf die Festmeile

Durchs Gedränge

Autor Julia Radgen schließen

Weitere schließen

Beim 29. Langener Markt (Kreis Offenbach) mit verkaufsoffenem Sonntag herrscht reges Treiben an den Ständen in der Bahnstraße und den umliegenden Straßen.

Langen – Mit Luftballons, Werbegeschenken oder einem Imbiss in der Hand drängen sich die Besucherinnen und Besucher am Sonntagmittag (3. September) über den Langener Markt (Landkreis Offenbach). Die 29. Ausgabe der Veranstaltung des Gewerbevereins Langen, verknüpft mit dem verkaufsoffenen Sonntag, zieht zahlreiche Menschen auf die Bahnstraße und in die umliegenden Straßen und Gassen – und das bei bestem Spätsommerwetter.

Traditionell geben sich nicht nur lokale Geschäfte, Einzelhändler und Gastronomen ein Stelldichein beim Langener Markt, auch für die Vereine ist das Fest eine wichtige Plattform. Der ADFC informiert am Lutherplatz über seine Aktivitäten – vor allem den Radentscheid, den die Verkehrsinitiative VILE initiiert hat. „Wir brauchen noch rund 800 Unterschriften, heute läuft es sehr gut“, sagt der Vorsitzende Oliver Glindemann. Die Kollegen von VILE drehen dafür auch auf der Festmeile ihre Runden. Wenn 3000 Unterschriften zusammen sind, könne man bei der Stadt erwirken, den Bürgerentscheid abzuhalten.

+ In die Pedale treten und auf diese Weise einen leckeren Smoothie produzieren: Das ging am Stand der Langener Stadtwerke. © Strohfeldt

Langener Markt: Trampoline „kommen wie jedes Jahr super an“

Gegenüber hüpfen Kinder gerade auf den Trampolinen des TVL. „Das kommt wie jedes Jahr super an“, sagt Vorstandsmitglied Carsten Schmidt. Man kann auch Rope Skipping, eine sportliche Variante von Seilspringen, und Fechten ausprobieren. Und zugucken, wie es die erfahrenen Sportlerinnen und Sportler des Turnvereins machen. Schmidt freut sich über die Resonanz, viele Kinder und Eltern haben sich Flyer mitgenommen. „Vor allem im Kinderturnen haben wir regen Zulauf. Seit der Pandemie haben wir gut 100 Kinder mehr, die bei uns turnen“, sagt er. Sportlich wird’s auch an anderer Stelle: Bei den Basketballerinnen der Rhein-Main Baskets kann man mitten auf der Bahnstraße Körbe werfen und die Twirling Bats zeigen in bunten Petticoats Square-Dance-Darbietungen.

+ En Garde! Fechten demonstrierte der TVL am Lutherplatz. © Strohfeldt, Marc

Die Information kommt nicht zu kurz: Viele bleiben vor den großen Schautafeln am Stand der Stadt stehen. Neben der Ausgabe der beliebten „Heimatshoppen“-Tüten stellen Mitarbeitende des städtischen Fachdienstes Bauwesen, Umwelt- und Klimaschutz Interessierten die drei Sanierungsvarianten für den Paddelteich vor – und werben für die Beteiligung an der seit Freitag laufenden Onlineumfrage. „Also die dritte Variante scheidet für mich aus, das ist ein Bach, kein Teich mehr“, sagt Gisela Dittloff. Die Langenerin hat vom Projekt gehört und will die Möglichkeit nutzen, sich ein Bild von den Umgestaltungsoptionen zu machen.

„Hier sieht man alles noch mal gut im Vergleich“, sagt sie mit Blick auf die Grafiken. Sie tendiere zur ersten Variante, erklärt sie Sandra Trinkaus vom Umweltamt, da bleibe der Teich erhalten: „Und wenn das optisch schön gemacht ist, habe ich auch keine Probleme mit dem 1,20 Meter hohen Zaun“, sagt sie. „Die meisten reagieren allergisch auf den Zaun“, weiß Trinkaus. Sie müsse erklären, was die Böschung bringen soll oder warum die Umzäunung notwendig ist. „Viele kommen leider mit einer vorgefertigten Meinung“, meint Trinkaus. Aber das Interesse ist groß – „es ist gut, wenn man ins Gespräch kommt.“

+ Kreativ werden konnten Kinder am Stand des VVV. © Strohfeldt, Marc

Langener Markt: Smoothie-Bike – für Fruchtsaft in die Pedale treten

Beliebt ist bei den Temperaturen die Trinkwasserbar der Stadtwerke, andere trauen sich auf das Smoothie-Bike, auf dem man für Fruchtsaft in die Pedale treten muss. Wer lieber zu Ebbelwoi greift, ist bei den Langener Stöffchemachern richtig oder beim VVV, wo der Wingerthof ausschenkt. Der Heimatverein hat nicht nur Bembelchen, Bücher und Co. im Angebot, und informiert über seinen Verschönerungswettbewerb mit der Bürgerstiftung. Die Jüngsten können auch Langen-Poster ausmalen. „Das schönste wird als Postkarte gedruckt“, erklärt VVV-Chef Chris Muth. An Glücksrädern drehen, Enten angeln beim Schulgründungsverein Lanika oder beim DRK bestaunen, wie ein Rettungswagen funktioniert – für die Kids wird viel geboten.

Bei der LKG sind die Mitglieder gut gelaunt: Die Karnevalisten haben als Aktion fleißig vergünstigte Karten für ihre Veranstaltungen verkauft. „Bei uns steht das Theater im Oktober an, dann geht’s am 11.11. los“, sagt der Vorsitzende Dominik Schertel. Eine besondere Saison: Immerhin feiert die LKG 75-jähriges Bestehen.

+ Durchs Gedränge: An den Ständen auf der Bahnstraße und den umliegenden Straßen war tüchtig was los. © Strohfeldt, Marc

Vor dem Bahnstraßenpavillon, neben dem der Orchesterverein gerade die Star-Wars-Titelmelodie zum Besten gibt, hat das Jugendforum seinen Stand. „Wir haben Meinungsröhren aufgebaut“, erklärt Leonie Borst. Die sind mit Sprüchen versehen, etwa „Was sollte sich in Langen verändern?“ oder „Bist du mit der Politik zufrieden?“ Auf bunten Zetteln können Kinder und Jugendliche ihre Antworten notieren und in Klarsichtkugeln in die durchsichtigen Röhren werfen. Eine ist wieder voll und muss ausgeleert werden. „Die Zettel sammeln wir und werten sie aus“, zeigt Borst auf eine Tüte. „Das wird gut angenommen, vor allem jüngere mit ihren Eltern waren bisher da, die Jugendlichen kommen glaube ich erst später.“ Diesmal ist extra lange Zeit. Denn neu ist, dass man nachdem die Geschäfte schließen, weiter über die Festmeile schlendern kann – Musik und Essen gibt es bis 20 Uhr. (Julia Radgen)

Rubriklistenbild: © Strohfeldt