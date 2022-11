Lichtkunst auf Langener Gebäuden

Von: Julia Radgen

Mit ihrem Projekt „Flashlines“ wollen Daniela und Pascal Kulcsar für Aufsehen sorgen. Ungefähr so soll das Gebäude in der Bahnstraße 29 aussehen. Visualisierung: Pascal Kulcsar © Agenturen

Zum Stadtexperiment, das noch bis Ende 2023 läuft, gehören auch Kunstaktionen und -installationen. Die erste ist am Freitag, 25. November, in der Innenstadt zu bewundern.

Langen – Die beiden Lichtdesigner Daniela und Pascal Kulcsar illuminieren mit Einbruch der Dunkelheit zwei Gebäude in bunten Farben. Mittels Lichtprojektion verwandeln die Künstler aus dem Taunus die Ludwig-Erk-Schule sowie das Geschäftshaus Bahnstraße 29, in dessen Erdgeschoss sich ein Bekleidungsgeschäft befindet, in Leinwände für ein leuchtendes Farbenspiel. Dabei können die Zuschauer sogar aktiv eingreifen und die Farben und Formen steuern.

Aus ihrer Leidenschaft für Licht, Interaktives und Animiertes heraus haben die beiden studierten Mediendesigner bereits vor zehn Jahren das Programm „Flashlines“ konzipiert, mit dem sie seither Fassadenprojektionen inszenieren. Die Objekte, die sie damit erleuchten, sind triste Zweckgebäude ebenso wie Schlösser oder andere Prachtbauten. Ein Höhepunkt dabei war 2021 die Hessentour zum 75-jährigen Bestehen des Bundeslandes.

Ludwig-Erk-Schüler beteiligt

Kurz vor dem ersten Advent und am ersten Tag des Weihnachtsmarkts kommen Daniela und Pascal Kulcsar erstmals in die Sterzbachstadt. Ihre Illumination ist im „Stadtexperiment“ begründet. Nicht nur mit Begrünung oder Parklets soll die obere Bahnstraße bekanntlich belebt werden, sondern eben auch durch Veranstaltungen. „Nachdem es die Menschen nun in der kalten Jahreszeit nicht mehr so sehr nach draußen zieht, möchten wir mit diesem Lichtkunstprojekt einen Anreiz schaffen, sich die Bahnstraße mal mit anderen Augen anzusehen. Für alle, die an diesem Abend auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt an der Stadtkirche sind, ist das ein besonderer Anreiz, über unsere Einkaufsmeile zu spazieren,“ sagt Bürgermeister Jan Werner. Ursprünglich war die Veranstaltung für den 3. September geplant gewesen und musste kurzfristig verschoben werden.

Das Programm beginnt um 17.30 Uhr an der Ludwig-Erk-Schule (LES). Dort können sich Gäste bei einer Aufführung des schuleigenen Chor- und Theater-Ensembles in Stimmung bringen. Von 18 bis 20 Uhr gibt es dann die Lichtprojektionen am historischen Sandsteinbau (Bahnstraße 40) zu bestaunen. Das Besondere hier: Das Gebäude wird mit Zeichnungen von Schülerinnen und Schüler beleuchtet. Etwa alle 20 Minuten werden die Folien gewechselt, damit die Fassade immer wieder in neuem Design erstrahlt. Für Musik sorgt der Langener Orchesterverein. Außerdem bietet das Team der LES Brezeln, Glühwein und Kinderpunsch an.

Zuschauer können per Smartphone Einfluss nehmen

Von 19 bis 21 Uhr wird dann das Geschäftshaus mit der Nummer 29 an der Ecke zur Taunusstraße mit „Flashlines“ illuminiert. „Wir zeichnen live Formen auf das Gebäude, das für diesen Zweck super geeignet ist“, beschreibt Pascal Kulcsar. „Wir verwandeln diesen Ort und werden ihn zum Leuchten bringen.“ Kulinarische Leckereien zur Lichtshow hat das Café EisAnita auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Angebot.

Die Steuerung dabei können Zuschauer übernehmen. Vor Ort werden QR-Codes aufgehängt, die mit dem Smartphone gescannt werden können und zu einer Internetseite führen. Dort können bis zu sechs Interessierte gleichzeitig mit Geschwindigkeit und Farbe der Projektion spielen. Dazu erklingt als Untermalung melodische, elektronische, sphärische Musik.

Wer sich nun wundert, wie das mit der Energiekrise zusammengeht, kann beruhigt sein. Nach Angaben der Künstler und der Stadt wird der Strom für die gesamte Aktion zu 100 Prozent umweltfreundlich gewonnen: „Die große Batterie in unserem Projektionsmobil wird mit Solarenergie aufgeladen“, betont Pascal Kulcsar. „Wir sind völlig autark.“ Schlechtes Wetter sei kein Problem für die Künstler: „Wir sind witterungsunabhängig“, so Kulcsar. Lediglich bei Gewitter oder Sturm könne die Projektion nicht stattfinden. (jrd)