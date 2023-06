Ironman-Start wieder am Langener Waldsee

Von: Nicole Jost

Freuen sich auf den 2. Juli: der neue Renndirektor Mike Matthias (links) und Teilnehmer Stefan Schubert, der als Einziger die Fahne der heimischen Waldseehaie hoch hält. © Strohfeldt

Der Startschuss für den Ironman Frankfurt fällt zum 21. Mal am Langener Waldsee – diesmal jedoch ohne die Profi-Männer.

Langen – Wenn sich am Sonntag, 2. Juli, der Langener Waldsee schon morgens um 6.25 Uhr in ein brodelndes Gewässer verwandelt, ist wieder Ironman-Zeit: Zum 21. Mal startet in Langen die Europameisterschaft der Langdistanz-Triathleten – und es ist immer wieder ein magischer Moment. 3 200 Sportler aus insgesamt 65 Nationen gehen auf die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke, um danach aufs Rad zu steigen, die 180 Kilometer durchs Rhein-Main-Gebiet zu absolvieren und nach 42 Kilometer Marathon auf dem Römerberg einzulaufen.

Bei ganz viel Routine in der Organisation der Großveranstaltung auf der Seite des Veranstalters, der Stadt Langen und den eingebundenen Behörden, gibt es beim Ironman Frankfurt 2023 doch einige Neuerungen. Nach 20 erfolgreichen Europameisterschaften hat Renndirektor Pascal Morillon die Zügel an Mike Matthias abgegeben. „Ich trete in große Fußstapfen“, sagt der neue Chef, weiß aber um die Unterstützung seines Vorgängers.

Ironman-Start in Langen: Namhaftes Feld bei Profi-Frauen

In sportlicher Hinsicht gibt es einen noch größeren Einschnitt für das Rennen. Aufgrund der Trennung der Weltmeisterschaften von Frauen und Männern starten dieses Jahr im Oktober nur die Frauen auf Hawaii. Die Männer tragen ihre WM schon im September in Nizza aus. „Um die Zeit der Rekonvaleszenz für die Sportler zu verlängern, waren sie für die Qualifikation für Nizza schon in Hamburg vergangene Woche am Start. Hier in Frankfurt haben wir kein Profifeld für die Männer, vergeben aber noch 150 Tickets für die männlichen Altersklassenathleten für Frankreich“, kündigt Renndirektor Matthias an. Für den Ironman Frankfurt – insbesondere für die Zuschauer – ist dies schade. Bei den Frauen, für die am ersten Juli-Wochenende 50 Tickets für Hawaii vergeben werden, haben sich aber etliche Athletinnen für den Profi-Start um 6.25 Uhr angemeldet, darunter die Vorjahressiegerin, die Amerikanerin Skye Moench, die Britin Nikki Bartlett sowie die deutschen Top-Triathletinnen Daniela Bleymehl und Svenja Thoess.

Apropos Hamburg: Der tödliche Unfall eines Motorradfahrers auf der Radstrecke in der Hansestadt hat auch für den hiesigen Ironman Konsequenzen. „Wir alle haben unsere Sinne geschärft, werden die Strecke genauer betrachten und gegebenenfalls anpassen“, betont der Renndirektor. An der Schwimmstrecke am Langener Waldsee wird jedoch nichts verändert. „Unser Sicherheitskonzept steht und wird jedes Mal aufs Neue überprüft“, fühlt sich auch Joachim Kolbe, Geschäftsführer der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, gut vorbereitet. Wie gewohnt werden zwei Schleifen geschwommen – mit einem kurzen Landgang nach gut anderthalb Kilometern, der den Zuschauern ermöglicht, die Sportler in der ersten Disziplin gut anzufeuern. Nach den Profi-Damen steigen um 6.40 Uhr die männlichen Altersklassenathleten in den See, danach um 7 Uhr die Altersklassen-Frauen. Nach den 3,8 Kilometern im Wasser rennen die Sportler in die Wechselzone auf den Strandbad-Parkplatz und schwingen sich auf die Räder auf der B 44 gen Frankfurt.

Sonderbus für Zuschauer Für die Strandbadbesucher gibt es anlässlich des Ironmans ab Donnerstag, 29. Juni, Einschränkungen. Wegen des Aufbaus bleibt der Parkplatz geschlossen – eine Anreise mit dem Auto ist nicht möglich. Wer mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommt, kann das Strandbad zwischen dem 29. Juni und 1. Juli normal nutzen. Am Wettkampftag, Sonntag, 2. Juli, ist der Badebetrieb bis 14 Uhr geschlossen, danach kann wieder geschwommen werden. Der Zeltplatz und die Wohnmobil-Stellplätze sind vom 26. Juni bis 3. Juli nicht nutzbar. Wer als Zuschauer zum Ironman-Start kommen möchte, radelt am besten zum See. Es gibt keine Pkw-Parkplätze. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Sonderbus der Stadtwerke zu nehmen. Er fährt vom Bahnhof Langen (Westseite) um 5 Uhr und 5.40 Uhr, hält an der Mörfelder Landstraße und im Gewerbegebiet Mörfelden. Die Rückfahrten gehen am Waldsee um 9 Uhr, 9.40 Uhr und 10.30 Uhr. Es gelten die RMV-Tarife und das 49-Euro-Ticket. (njo)

Für Langen und seine Bäder, betont Joachim Kolbe, ist der Triathlon-Sport ein wichtiges Standbein: „Wir bieten den Sportlern in der ganzen Region hier am See mit den Swimnights donnerstagabends und im Winter im Hallenbad sehr gute Trainingsbedingungen.“

Einer, der das gerne nutzt, ist Stefan Schubert. Der Langener Waldseehai – in diesem Jahr der einzige, der von den einheimischen Triathleten auf der Langdistanz am Start ist – freut sich auf seinen „längsten Tag des Jahres" und geht mit einer „Mischung aus Freude und Nervosität" das Rennen am ersten Juli-Wochenende an. „Obwohl ich wie so oft das Gefühl habe, nicht genug zu trainieren", sagt der Sportler, der jede Woche 16 Stunden ins Laufen, Schwimmen und Radfahren investiert. „Ich bin aber ganz gut drauf. Vergangene Woche war ich im Kraichgau auf der Mitteldistanz unterwegs und war zehn Minuten schneller als 2018. Ich werde älter, aber schneller", träumt er insgeheim von einem Start in Nizza. „Aber ich weiß auch, wie es beim Ironman ist. Es kann einfach alles passieren. Im vergangenen Jahr, war ich im See und auf dem Rad hervorragend unterwegs und dann bin ich beim Laufen total eingebrochen", erzählt Schubert. Er hoffe auf 25 Grad und Sonne – die perfekten Bedingungen. Mit unter elf Stunden wäre er sehr zufrieden. Der Ironman Frankfurt ist sein persönlicher Saison-Höhepunkt.