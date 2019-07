Islands Sportlergruß als Motivation

Langen – Ganz vorne ist der Beifall am größten – und ganz hinten: Das ungeschriebene Sportgesetz behält auch bei der 18. Auflage des Schwimmens der Ironman-Europameisterschaft seine Gültigkeit. Es ist Sonntagmorgen um 9. 19 Uhr am Waldsee. Die Uhr tickt erbarmungslos gen 9. VON HOLGER BORCHARD

20 Uhr – die hinlänglich bekannte und gefürchtete Grenze. Wer es bis dahin nicht aus dem Wasser geschafft hat, für den ist der Ironman vorzeitig zu Ende.

Auch diesmal, die Sonne steht schon sengend am Himmel, spielen sich wieder kleine Dramen ab. Ein Trio schafft es gerade so in allerletzter Sekunde ans Ufer – die letzten Meter von Helfern geleitet, um nicht zu sagen gezogen. Wie immer werden die tapferen Kempen von etlichen Zuschauern angefeuert, die bis zu diesem letzten von etlichen Gänsehautmomenten ausgeharrt haben. Die deutschen Altersklassenathleten Uwe Klink und Rolf Schneider sowie der Brite Frederick Streatfield verlassen als Letzte auf dem Rad das Strandbad, ehe die Renndirektion die Wechselzone schließt. Wessen Rad nun noch in der Zone steht, für den gibt es nur noch schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist derweil, während der Wettbewerb gen Wetterau und Frankfurt rollt: Die Rettungsdienste auf dem Wasser und an Land haben bis zu diesem Zeitpunkt einen ruhigen Tag.

Rückblende: Drei Stunden zuvor bietet der Waldsee wieder eine imposante Kulisse aus 3 000 Badekappenträgern und der zwei- bis dreifachen Zahl an Zuschauern und Begleitern. Um 6.24 Uhr sind die letzten Takte der deutschen Nationalhymne verklungen, dumpf-sonores Glockendröhnen begleitet den Countdown zum Start der Ironman-Profis. 30 Sekunden später stürzen sich 60 der besten Triathleten der Welt – angeführt vom deutschen Trio Frodeno, Lange und Kienle – in den See. Es ist sozusagen das elitäre Vorspiel, fünf Minuten später gefolgt vom elitären Vorspiel der besten Frauen um Lokalmatadorin Daniela Bleymehl (ehemals Semmler, Darmstadt).

Das eigentliche Spektakel freilich bietet einmal mehr der Start der rund 2 500 Altersklassensportler, der wie mittlerweile üblich als „rollender“ erfolgt. Binnen 20 Minuten drängen sich ab 6.40 Uhr die Teilnehmer im Gänsemarsch gen Wasser. Dass selbst die 18. Auflage noch eine Premiere bieten kann, ist zwei Teilnehmerinnen aus Island zu verdanken: Das Duo aus dem hohen Norden hatte sich gewünscht, dass alle 2500 Altersklassensportler unmittelbar vor dem Start das rhythmische „Huh“-Klatschen mit erhobenen Armen anstimmen – so wie es die isländischen Fans bei der Fußball-EM in Frankreich etabliert hatten. Dank der Moderatoren des Hessischen Rundfunks klappt das Vorhaben und mündet in eine beeindruckende Choreografie.

Auf der Strecke ist’s mit dem Spaß vorbei, das wissen auch die Zuschauer, von denen vielen an diesem „längsten Tag“ entscheidende Helferrollen zukommen. „Hoffentlich kommen alle heute Abend gut ins Bett“, denkt ein Beobachter schon mal laut über den Tellerrand.

Besonders hart wird die Nummer für die „Oldies“ im Feld. Einer von ihnen ist André Bucan aus Slowenien, 75 Jahre alt und nach Auskunft seiner Begleiter „zum x-ten Mal“ bei der Ironman-EM in Langen und Frankfurt dabei. Gut sieht er aus, als er nach dem Schwimmen den Strand hinaufläuft. „Er will innerhalb der 15 Stunden durchkommen und das wird er wie immer schaffen“, ist der Anhang zuversichtlich.

Mit anderen Ambitionen unterwegs sein dürfte das „Bruderherz“, dem das hochgehaltene Plakat „Heut’ wird es dir gelingen – aloha!“ gilt. Keine Frage: Da will einer einen Startplatz für Hawaii, die berühmteste aller eisernen Schindereien, ergattern.

Während die Elite, angeführt von „Frodo“, schon lange auf dem Rad sitzt, wogt die schier endlose Kette von Schwimmern dem Ufer entgegen. Der DJ entfaltet dazu seinen ganz eigenen Sinn für Humor: „Guten Morgen, Sonnenschein“ oder auch „36 Grad und noch heißer“ hallt es aus den Lautsprechern.