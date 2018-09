Im Schatten der großen Schwester

125 Jahre Weihe der Liebfrauenkirche

+ © p Die Liebfrauenkirche an der Frankfurter Straße findet sich als beliebtes Motiv auf diversen historischen Ansichtskarten von Langen wieder. Eine kleine Dokumentation mit derartigen Aufnahmen nebst Presseberichten stellt die katholische Gemeinde zum Jubiläum im Schaukasten vor der Kirche aus. © p

Langen - Die katholische Gemeinde Sankt Jakobus feiert am Wochenende ein bedeutendes Ereignis: Vor 125 Jahren, am 10. September 1893, wurde die heutige Liebfrauenkirche an der Frankfurter Straße geweiht. Ihr Kirchweih-Jubiläum würdigen Langens Katholiken am Sonntag, 9. Von Holger Borchard