Langener Jugendfläche auf der Zielgeraden

Ungenutztes Areal: Die Freizeitfläche soll hinter den Supermärkten an der Winkelwiese entstehen. © stadt

Endlich geht es ans Eingemachte bei der geplanten Freizeitfläche für Kinder und Jugendliche. Nach einer Planänderung beim Standort – die Fläche soll an der Winkelwiese entstehen – muss das Stadtparlament noch einmal abstimmen: Der Magistrat empfiehlt, das entsprechende Areal mit einem Beschluss der Stadtverordneten für die Entwicklung freizugeben. Und es gibt eine Neuerung.

Langen – Für das große Herzensprojekt des Langener Jugendforums hat das Gremium seit seiner Gründung im Jahr 2019 mit zahlreichen Aktionen und Aufrufen fast die gesamte benötigte Spendensumme aufgetrieben - und zwar genau aktuell 39.865 Euro. Ursprünglich angedacht war, einen bisher als Parkplatz genutzten Bereich in den Dreieichgärten, der Kleingartenanlage an der Asklepios Klinik, zur Jugendfläche umzugestalten. In der konstituierenden Sitzung des Jugendforums im Jahr 2019 hatten die Mitglieder der 45-köpfigen Vertretung im Alter zwischen zehn und 21 Jahren Bürgermeister Jan Werner und Erstem Stadtrat Stefan Löbig mitgeteilt, dass man zwar über den Standort grundsätzlich glücklich sei, aber dieser doch recht weit außerhalb liegt. Der städtische Fachdienst Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz hat deshalb neue Orte geprüft und dem Jugendforum im Herbst ein bislang ungenutztes Gelände im Dreieck zwischen Rewe, Aldi und der B 486 an der Winkelwiese als Alternative vorgeschlagen.

Dieser Vorschlag fand im Jugendforum große Zustimmung. Die für die Ursprungsvariante erarbeiteten Pläne mussten natürlich dem neuen Standort angepasst werden, der neben überdachten Sitzgelegenheiten, einer Tischtennisplatte, Klettermöglichkeiten, Hochbeeten und Fahrradabstellplätzen jetzt auch einen Bolzplatz bekommen soll.

Damit es bei der Entwicklung der Jugendfläche weitergehen kann, müssen die Stadtverordneten am Donnerstag, 20. Juli, entscheiden, ob der städtische Fachdienst Jugend und Spielplätze mit der Planung an der Winkelwiese fortfahren kann. Zudem müssen der gültige Stadtverordnetenbeschluss aus dem Jahr 2020 für die Gestaltung an den Dreieichgärten aufgehoben und eine Kostenschätzung für das neue Vorhaben durch die Stadt beschlossen werden. Diese soll zur Haushaltsberatung 2023/2024 vorgestellt werden – auch wenn das Jugendforum die damals veranschlagten Kosten von 40 000 Euro selbst aufbringen soll. „Die Fläche an den beiden Märkten ist ideal, um sie für Jugendliche nutzbar zu machen“, heißt es in der Vorlage. Über Mittel von „Demokratie leben!“ und „Jugend stärken im Quartier“ sei es zudem möglich gewesen, die Gestaltung der Freizeitfläche unter Beteiligung des Jugendforums mit einem Landschaftsarchitekten zu entwickeln. Dabei flossen auch Ergebnisse der Zukunftskonferenz und des Jugendforums mit ein. (jrd)

Vor der Entscheidung durch die Stadtverordneten wurde das Thema im gestrigen Bauausschuss behandelt, zudem berät heute der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport darüber.