Junger Syrer erhält im Fachärztezentrum eine Ausbildungsstelle

Langen - Ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung: Die Internistische Gemeinschaftspraxis im Fachärztezentrum Langen gibt einem jungen Flüchtling aus Syrien mit einem Ausbildungsplatz eine Zukunftsperspektive. Damit wird in der Praxis von Dr. Matthias Scholz & Co. ein wichtiger Grundstein für gelungene Integration und reelle Chancen am Arbeitsmarkt gelegt. Von Sina Gebhardt

Walid Farha strahlt pausenlos. Schon in seiner Heimat war es sein Wunsch, Arzt zu werden, doch der Traum rückte in weite Ferne. 2014 musste die Familie aus Syrien fliehen, ihre Ausreise wurde von der UNICEF organisiert, denn Walid, seine Eltern und fünf Geschwister sind sogenannte Kontingentflüchtlinge. Dass er heute die Möglichkeit hat, einen medizinischen Beruf zu erlernen, löst bei dem 17-Jährigen sicht- du spürbare Freude aus: „Ich bin sehr glücklich.“ Diese Gelegenheit hat der junge Syrer vielen Menschen zu verdanken, darunter natürlich Dr. Scholz, in dessen Praxis Walid bis zum geplanten Ausbildungsbeginn am 1. August ein bezahltes Langzeitpraktikum absolviert. „Integration geht nur über Arbeit und dafür möchten wir ihm eine Chance geben“, so der Internist und Notfallmediziner. Eine Einstellung, die leider Seltenheitswert hat, weshalb „diese Bereitschaft so wertvoll und sinnvoll ist“, wie Karin Scholl vom Integrationsbüro Dreieich betont.

2016 hat Walid in einer InteA-Klasse an der Max-Eyth-Schule seinen Hauptschulabschluss gemacht und wurde anschließend in der Innovativen Produktionsschule (!PS), einer Abteilung im Verein der Förderer und Freunde der Max-Eyth-Schule, aufgenommen. Mit dem Ziel, jungen Erwachsenen eine berufliche Perspektive zu eröffnen, werden in der !PS derzeit rund 60 Teilnehmer betreut, davon zwölf Flüchtlinge aus Krisengebieten. Die Vermittlungsquote liegt bei etwa 70 Prozent. „Für gewöhnlich haben die Teilnehmer realistische Berufsvorstellungen, beispielsweise im Bereich Tiefbau, Altenpflegehelfer oder Garten- und Landschaftsbau“, so !PS-Leiter Wolf-Dieter Petri. Doch Walid war mit seinem Traumberuf Arzt aufgefallen. „Aber er ist sehr aufgeweckt und gescheit und wir haben sein Potenzial erkannt.“

Im Dezember absolvierte er ein zweiwöchiges Praktikum in der Arztpraxis, bei dem er von sich überzeugen konnte. Nun ist Walid an vier Tagen die Woche in der Praxis und freitags in der !PS, um seine bereits guten Deutschkenntnisse noch weiter zu vertiefen. Alles richtig gemacht, kann man in seinem Fall nur sagen und so strahlen auch die Eltern mit ihrem Sohn um die Wette. „Sie freuen sich und sind dankbar, dass ich die Gelegenheit bekomme“, übersetzt Walid. „Und sie sind sehr stolz auf mich.“

Zu Recht, denn nicht zuletzt sich selbst hat es der Syrer zu verdanken, dass er heute eine aussichtsreiche Zukunft vor sich hat. Vor allem seine Lernbereitschaft ist beachtlich. So erzählt der 17-Jährige, dass er die ersten drei Monate in Deutschland damit verbracht hat, bereits zu Hause nur mit einem Wörterbuch die neue Sprache zu lernen – und direkt den Kontakt zu Menschen gesucht hat, um seine Kenntnisse zu testen. „Er hat einen hohen Eigenantrieb“, bestätigt auch Petri. Am Ball bleiben muss der junge Sprendlinger natürlich trotzdem, wenn er seine Chancen stetig verbessern will. Denn wenn er seine dreijährige Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten absolviert hat, stehen ihm die Türen offen, sich weitere Qualifikationen und Spezialisierungen anzueignen.

Der richtige Weg zur gelungenen Integration: An der schönen Erfolgsgeschichte des Syrers haben viele mitgeschrieben – doch damit sie kein Einzelfall bleibt, braucht es mehr Menschen, die Flüchtlingen einfach eine Chance geben, sich zu beweisen, wirbt Dr. Scholz.