Kampagne „So nah. So gut. So Langen.“ erfolgreich angelaufen

Langen - Gemeinsam sind wir stärker – unter diesem Motto haben Langens Einzelhändler und Gewerbetreibende den Kampf gegen die Konkurrenz in den Nachbarstädten und im Internet aufgenommen. Die erste Bilanz fällt positiv aus. Speziell die Einkaufsgutscheine sind der Renner bei den Kunden.

„So nah. So gut. So Langen.“: Fast überall in der Innenstadt ist der Slogan in seiner markanten Optik und vom Stumpfen Turm flankiert sichtbar – der Slogan, der für das lokale Angebot von Handel und Gastronomie wirbt. Annähernd 100 Einzelhändler, Dienstleister, Gaststätten und Restaurants beteiligen sich bisher an der Aktion, die im September von der vor rund zwei Jahren entstandenen Initiative Citymarketing ins Leben gerufen wurde. Stadt, Geschäfte, Gastronomen, Gewerbeverein, Stadtwerke, Verkehrs- und Verschönerungsverein und Kirchen setzen sich gemeinsam dafür ein, dass Langen noch besser, attraktiver und bekannter wird.

Als großer Erfolg entpuppt sich dabei der Langener Einkaufsgutschein, mit dem die Initiative beim verkaufsoffenen Sonntag an den Start gegangen ist. Vor allem im Weihnachtsgeschäft hat sich der Gutschein unter dem Motto „Ich schenk dir was aus meiner Stadt“ als richtiger Verkaufsschlager erwiesen. Viele Bürger haben ihn unter den Baum gelegt. Inzwischen wurden mehr als 3 000 Gutscheine im Wert von rund 23.000 Euro gekauft. Die Zahlen haben sich damit innerhalb eines Monats verdoppelt. Und da sie ausschließlich in Langen eingelöst werden können, bleibt das Geld damit in der Stadt. „Die Rückläufe in den Geschäften nehmen auch deutlich zu: Immer mehr Kunden bezahlen ihren Einkauf mit den Gutscheinen“, freut sich Langens oberster Wirtschaftsförderer Joachim Kolbe.

Erhältlich sind die Gutscheine über fünf und über zehn Euro bei der Deutschen Bank, der Sparkasse Langen-Seligenstadt (nur Hauptstelle in der Zimmerstraße 25) und der Volksbank Dreieich in Langen, außerdem bei Bentrup Tee & mehr an der Bahnstraße 12, bei „Spielzeugträume“, Gartenstraße 1 – 3, und im Ohrstudio Langen, Westendstraße 2. Wer sich ebenfalls als Ausgabestelle beteiligen möchte, kann sich bei der städtischen Wirtschaftsförderung per E-Mail (wirtschaft@langen.de) melden. Eingelöst werden können die Gutscheine in allen Geschäften und Restaurants, die mit dem „So nah. So gut. So Langen.“-Motiv werben. Einen Überblick bieten die Internetseiten der Stadt und des Gewerbevereins.

Die schönsten Orte in Langen: Leserbilder Zur Fotostrecke

Die Initiative Citymarketing hofft ferner, dass sich weitere Betriebe der Kampagne „So nah. So gut. So Langen.“ anschließen. Entsprechende Werbematerialien können sich Geschäftsleute – egal ob sie Mitglieder des Gewerbevereins sind oder nicht, egal ob Einzelhändler, Dienstleister oder Gastronomen – bei der Stadt abholen: vormittags beim Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport in der Stadthalle im Büro von Gabi Seibel, Tel.: 203-401. Auch Vereine und andere Institutionen sind zum Mitmachen eingeladen.

Das Starterpaket enthält ein ganzes Bündel von großen und kleinen Aufklebern, Aufstellern und Plakaten. Möglich ist es zudem, sich das „So nah. So gut. So Langen.“-Markenzeichen im Internet herunterzuladen, um es für Drucksachen und Anzeigen oder für den eigenen Webauftritt und den Facebook-Account zu verwenden. Dazu einfach nur unter www.langen.de den Menüpunkt „Wirtschaft“ anklicken und dann auf „So nah. So gut. So Langen.“ gehen. Auch das Plakat ist dort als Datei abgelegt und lässt sich in der individuell gewünschten Größe ausdrucken. (ble)