Betreuung im Juz: Verein räumt mit Gerüchten auf

Sonnenblumenschule Langen

Beliebter Treffpunkt: Das Außengelände des Juz inklusive Basketballplatz, die Zaunpfähle stehen bereits.

Die Idee kam im Frühjahr auf und sorgt seitdem nicht bei allen für Verzückung: Das aus Personalmangel geschlossene Jugendzentrum soll für die Grundschulbetreuung der Sonnenblumenschule genutzt werden. Dazu soll auch ein Zaun installiert werden. Der Förderverein will nun Missverständnisse aus dem Weg räumen.

Langen – Im Frühjahr hatte die Stadt dem Förderverein das Juz zu diesem Zweck angeboten, dieser hatte jedoch zunächst abgelehnt. Einige befürchten, dass das Jugendzentrum dadurch umgewidmet wird und gar nicht mehr für seinen eigentlichen Zweck zur Verfügung stehen kann – selbst wenn die Stadt endlich ausreichend Personal findet.

Im April hatte Bürgermeister Jan Werner im Interview mit unserer Zeitung betont, es solle niemand gegeneinander ausgespielt werden, die Juz-Räume wären für beide Zwecke nutzbar. Die Stadt sehe dies als pragmatische Lösung im Sinne der Elternschaft und stelle das Juz unentgeltlich zur Verfügung. Gerüchte, dass die beliebte Außenfläche mit Basketballkörben und Co. umzäunt werden soll, tragen zur Verunsicherung bei. Nun meldet sich der Förderverein der Sonnenblumenschule zu Wort und will mit den Spekulationen aufräumen.

Ab dem kommenden Schuljahr werde die Sonnenblumenschule vorübergehend die Räume des Juz für die Nachmittagsbetreuung nutzen, bestätigt der Verein. „Ja, unsere Kinder werden zukünftig im Juz betreut, aber nur für ein Jahr und nicht ausschließlich“, so Sprecher Manuel Schreiner. Das Jugendzentrum könne aber weiter zu bestimmten Zeiten (wochentags nach 17.30 Uhr und am Wochenende inklusive Basketballplatz) von Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Aktuell geplant sei die Nutzung für das Schuljahr 2023/24. Heißt: „Nach dem Sommer 2024 steht das Juz wieder zur alleinigen Nutzung durch die Jugendarbeit zur Verfügung.“

Bisherige Betreuungsräume werden für Unterricht gebraucht

Hintergrund ist laut Förderverein, dass mehr Kinder eingeschult werden und Räume im Bestandsgebäude, die bislang für die Nachmittagsbetreuung zur Verfügung standen, nun für diese als Unterrichtsräume gebraucht werden. „Aufgrund des starken Zuzugs von Familien im Nordwesten Langens wächst der Bedarf an Grundschul- und Betreuungsplätzen rapide“, so der Verein. Die Nachfrage ist groß: Daher wurden erst zum Jahresbeginn zwölf zusätzliche Betreuungsplätze an der Sonnenblumenschule geschaffen.

Aus diesem Grund entsteht derzeit bekanntlich ein Neubau an der Sonnenblumenschule: Ende 2021 wurde das Familienzentrum, in dem bis dahin die Grundschüler nachmittags betreut wurden, abgerissen und ein Interimsschulhof eingerichtet, 2022 starteten die Bauarbeiten. Daher wurden für die Beschulung einiger Klassen Container aufgestellt und die Nachmittagsbetreuung der insgesamt rund 110 Kinder in Räumen des Bestandsgebäudes der Sonnenblumenschule vorgenommen – eben jene, die nun als Unterrichtsräumen gebraucht werden. „Das führt dazu, dass wir für diese Räume wiederum Ersatz brauchen. Eine Erweiterung der Nutzung im Sportzentrum kam aufgrund der Nutzung durch die Sportvereine nicht in Frage“, so der Verein.

Die Stadt habe dem Träger der Betreuung die Nutzung des Juz angeboten, „dessen Betrieb zurzeit weitgehend eingestellt ist“, führt der Verein aus. „Wir haben dieses Angebot angenommen.“ Der Förderverein verweist darauf, dass die ohnehin geplante Renovierung des Juz dadurch teilweise vorgezogen werde, um die Räume für die Kinderbetreuung auszustatten, so wurden sie etwa neu gestrichen. „Davon profitieren auch die Jugendlichen sowohl am späten Nachmittag schon während des kommenden Schuljahres und natürlich später“, so Sprecher Schreiner. Laut zuständigem Fachdienst habe die Stadt auch an der Galerie Fallnetze anbringen und die Steckdosen gegen kindersichere austauschen müssen.

Zaun erhitzt die Gemüter - Verein beruhigt

Allerdings wird sich draußen etwas ändern: Rund um das Juz soll ein Zaun errichtet werden, was sowohl bei jungen Nutzerinnen und Nutzern als auch bei Stadtverordneten seit Bekanntwerden dieser Pläne für Bedenken und Skepsis gesorgt hat. Zu diesem Thema sagt der Verein: „Ja, wir müssen vorübergehend einen Zaun ,drumherum‘ bauen, damit die Kleinen im wahrsten Sinne des Wortes nicht unter die Räder geraten.“ Immerhin seien die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren alt und das Juz liegt an der Ecke Nördliche Ringstraße/Hans-Kreiling-Allee, wo viel Verkehr herrscht. „Der Zaun kommt natürlich nach unserem Abgang wieder weg. Wichtig ist, dass dieser Zaun eine Tür hat“, betont der Verein. Durch diese können Kinder und Jugendliche nach Betreuungsende ab 17.30 Uhr auf den Basketballplatz gelangen und wie vorher dort spielen und abhängen. Wenn es die personelle Situation der Stadt zulässt, könne vielleicht sogar eine Betreuung im Bistro stattfinden, malt sich der Förderverein aus. Von Bürgermeister oder Erstem Stadtrat war hierzu urlaubsbedingt keine Stellungnahme zu erfahren.

Nach aktuellem Stand soll das neue Sonnenblumenschulgebäude laut Verein zum Schuljahr 2024/25 bezogen werden. Die Zeit, in der das Jugendzentrum für die Grundschulbetreuung genutzt werde, sei also klar festgelegt. „Letztlich werden ab dem Sommer 2024 die Ferienspiele und der Unterricht im neuen Schulgebäude und die Nachmittagsbetreuung im alten Gebäude der Schule stattfinden“, so der Verein. Ab Sommer 2024 werde das Juz wieder „vollständig, frisch renoviert und hoffentlich mit mehr Personal und gutem Konzept den Jugendlichen unserer Stadt zur Verfügung stehen“, so der Träger und appelliert zum Schluss daran, „diesen überschaubaren Zeitraum gemeinsam, besonnen und vor allem wohlwollend zu gestalten – in friedlicher Koexistenz sozusagen“. (Von Julia Radgen)