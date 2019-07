27-Jähriger soll zu Unrecht Arbeitslosengeld bezogen haben

Bürokratiefehler oder Betrug der Langener Arbeitsagentur? Ganz hundertprozentig ließ sich das gestern vor dem Langener Amtsgericht nicht klären.

Langen – Weil auch die einzige Zeugin, die zuständige Sachbearbeiterin, nicht erschien, stellte Richter Volker Horn nach 25 Minuten das Verfahren ein.

2 291,20 Euro soll der 27-jährige Angeklagte vom 20. August bis zum 14. November 2016 zu Unrecht erhalten haben. In diesem Zeitraum bezog der Vater zweier Kleinkinder Arbeitslosengeld I, war aber zeitgleich bei einem Frankfurter Sicherheitsdienst beschäftigt. Dort sollte er eigentlich nur bis zur erlaubten Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro arbeiten, was aber nicht jeden Monat funktionierte. Trotzdem behaupten er und sein Verteidiger, alle Regeln vorschriftsmäßig eingehalten zu haben. „Ich bin schon vor August 2016 zur Agentur gefahren und habe den Arbeitsvertrag vorgezeigt. Er wurde kopiert, genauso wie die folgenden Abrechnungen, die ich alle abgegeben habe“, behauptet der heutige Lkw-Fahrer.

Richter kann Angeklagtem kein Fehlverhalten nachweisen – Offener Betrag zurückgezahlt

In der Annahme, dass ihm bei einem Zuviel an Verdienst die Leistungen gekürzt würden, habe er sich keine weiteren Gedanken gemacht. „Sonst wären die Kopien ja auch nicht in den Verfahrensakten“, bemerkt Rechtsanwalt Hanspeter Breitenbach. Den Namen des Sachbearbeiters in Langen hat der Angeklagte leider nicht parat. Horn will wissen, ob der offene Betrag zurückgezahlt wurde. Wieder ein Punktsieg für die Verteidigung: „Ja, und zwar relativ schnell und komplett“, erklärt Breitenbach.

Die komplette ALG-Leistung sei trotzdem entzogen worden, und die Anzeige kam obendrauf. Auch der Richter kann dem Sprendlinger kein Fehlverhalten nachweisen. Im Gegenteil, hier ist eindeutig die Agentur in der Bringschuld: Die zuständige Sachbearbeiterin kam unentschuldigt nicht zur Aussage vor Gericht, und für den betreffenden Zeitraum fehle die komplette Kundenhistorie im EDV-System. Hier müsste beispielsweise dokumentiert sein: „Kunde kommt und legt Arbeitsvertrag vor“.

Richter stellt verfahren ein – Angeklagte muss nichts zahlen

Darüber empört sich der Anwalt: „Das ist eine Sauerei! Auch die Unterlagen haben teilweise keinen Eingangsstempel.“ Horn schlägt eine Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit mit Geldauflage vor. Letztere schmeckt Breitenbach aber nicht. Er kann den Richter aufgrund der vielen Pluspunktevon Paragraf 153 der Strafprozessordnung überzeugen: Das Verfahren wird eingestellt, der Angeklagte muss nichts zahlen.

VON SILKE GELHAUSEN