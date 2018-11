Kein Luxusgut: Mieten in Langen sollen bezahlbar bleiben

Langen - Elisabeth-Selbert-Allee, Belzborn, Liebigstraße – in Langen werden aktuell und zukünftig reichlich Wohnungen und Häuser gebaut. Vielfach herrscht aber die Ansicht, dass sich nur Besserverdienende diese leisten können. Von Markus Schaible

Es gibt aber auch Initiativen für sogenannten bezahlbaren Wohnraum. Dabei ist vor allem die Baugenossenschaft sehr aktiv.

Die Nachfrage nach Wohnungen ist groß im Ballungsraum Rhein-Main – und Langen hat Flächen für Baugebiete. Die Wohnungsknappheit, gepaart mit den allgemein enorm steigenden Baukosten, haben aber zur Folge, dass sich die Preisspirale immer weiter dreht. Vor allem mit kleinen und mittleren Einkommen sind die neu entstehenden Wohnungen und Häuser kaum zu finanzieren.

Dass es aber auch möglich ist, günstigeren Wohnraum anzubieten, zeigt die Baugenossenschaft Langen. Sie plant in den kommenden zehn Jahren hunderte neuer Wohnungen. Mit einem kleineren Projekt ist zudem die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH am Start.

Mit einem zweigleisigen Programm, das Vorstandsmitglied Stephan Langner kürzlich im städtischen Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr vorstellte, ist die Baugenossenschaft übers gesamte Stadtgebiet verteilt aktiv. Zum einen wurde 2014 mit der Sanierung von 75 Prozent des Bestands begonnen; binnen zehn Jahren sollen (nach aktuellem Stand) etwa 85 Millionen Euro investiert werden. Bislang sind bereits 500 Wohnungen mit 32 000 Quadratmetern Fläche saniert, was mit gut 35 Millionen zu Buche schlug. Dadurch sank der Energieverbrauch in den Häusern der Genossenschaft von knapp 4,3 Millionen Kilowattstunden (2014) auf unter 2,8 Millionen im Jahr 2017. Die Mieterhöhungen liegen bei maximal 2,20 Euro pro Quadratmeter, „in der Regel aber darunter“, betont Langner. So werden im – dank seiner neuen Fassade – markanten Hochhaus Feldbergstraße 35 derzeit durchschnittlich 6,60 Euro pro Quadratmeter fällig. Wobei die Bewohner natürlich vom stark gesunkenen Energieverbrauch profitieren.

Noch deutlich mehr will die Baugenossenschaft aber in die Schaffung neuer Wohnungen investieren. So wurde ein Programm zur Erschließung der Grundstückspotenziale erarbeitet; dabei standen neben Aufstockungen und Ergänzungsbauten im Bestand auch Neubauten auf neu zu erschließenden sowie derzeit brachliegenden Flächen im Fokus.

„Wir haben Möglichkeiten zur Schaffung von etwa 500 neuen Wohnungen gefunden“, verrät Langner. Das wäre über einen Zeitraum von rund zehn Jahren ein Investitionsvolumen von circa 120 Millionen Euro. Ziel sei, die Grundmiete unter zehn Euro je Quadratmeter zu halten. Zunächst müsse aber die Finanzierbarkeit geprüft und das Programm mit dem Aufsichtsrat abgestimmt werden.

Eines der Projekte, die auf jeden Fall realisiert werden, ist bereits bekannt: Auf dem oberen Steinberg sollen auf Freiflächen neben bestehenden Häusern der Baugenossenschaft an der Konrad-Adenauer-Straße 86 Wohnungen, zwei Gewerbeeinheiten und 29 Stellplätze geschaffen werden. Dazu muss allerdings erst noch der Bebauungsplan erstellt werden. „Wir hoffen, dass wir kommendes Jahr beginnen können“, sagt Langner. Das Investitionsvolumen ist auf 17,5 Millionen taxiert.

Noch größer ist das Projekt im Neubaugebiet Liebigstraße Nord, das bis an die Hans-Kreiling-Allee reicht. An dieser soll in Höhe der Abfahrt von der Nordumgehung ein neuer Kreisverkehr entstehen. Entlang der von diesem Richtung Westen führenden zukünftigen Straße sollen auf eigenen Flächen nach vorläufiger Planung 93 Wohnungen mit 9280 Quadratmetern entstehen. Zudem ist sich die Genossenschaft grundsätzlich mit der Evangelischen Kirchengemeinde einig: Diese würde ein Grundstück in Erbbaupacht zur Verfügung stellen, damit eine Kindertagesstätte errichtet werden kann. Die Kosten werden derzeit auf rund 32 Millionen Euro geschätzt.

Direkt neben der Baugenossenschaft möchte auch die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH (eine 100-prozentige Tochter der Stadtwerke) tätig werden. Auf einem 810 Quadratmeter großen Bauplatz soll ein Gebäude mit zehn bis 15 Wohnungen entstehen, berichtet Geschäftsführer Manfred Klein. Ziel auch dabei: Wohnraum speziell für untere und mittlere Einkommensschichten schaffen und den Quadratmeterpreis unter zehn Euro zu halten. Allerdings: „Die Baupreise sind so stark in Bewegung, dass wir quasi jede Woche schauen: Geht das noch?“, sagt Klein. Er hofft, dass das Projekt kommendes Jahr starten kann.