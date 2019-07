Keine Kneipe, aber um Kühe kämpfen ...

Langen – Kennen Sie Langen? Das wollen wir in diesen Wochen von Ihnen wissen – natürlich nicht ohne Hintergedanken, haben wir doch Langen-Wissen hoch elf unter die geneigte Leserschaft zu bringen. VON HOLGER BORCHARD

Elf Ortschaften an der Zahl, die meisten im Norden unseres Landes gelegen, tragen ebenfalls den schönen Namen Langen. Zwei finden sich in Österreich sowie zwei weitere in Polen, je eine in Schlesien und in Pommern. Und in letztere Region, in den Norden Polens, führt die heutige Kurzreise auf Papier. Das Ziel heißt Legi.

Dass die Heimatzeitung derart mit Langen-Geografie angeben kann, ist nicht auf unserem Mist gewachsen, so viel Ehrlichkeit muss sein. Die Grundlage hat der Langener Heimatkundige Reinhold Werner mit seinen Recherchen geschaffen. Er hat sich auf die Suche nach kommunalen Namensvettern gemacht und Kontakte zu allen elf Langen geknüpft. Schon vor ihm hatte der Lehrer Werner Heilmann die gleiche Idee verfolgt – nicht nur diesen Hinweis verdankt die Redaktion der erfreulichen Resonanz auf den Serienstart vorige Woche. Etliche von Ihnen, liebe Leser, haben uns Erinnerungen, Fotos und Dokumente persönlicher „Langen-Auswärtsspiele“ zugesandt. Vielen Dank dafür und: Immer weiter so! Stellvertretend genannt sei Günther Krumm, der uns die „Langener Begegnungen“ der hiesigen FDP in Erinnerung ruft und den heutigen Polen-Ausflug um Ausschnitte knapp drei Jahrzehnte alter Artikel unserer (!) Zeitung bereichert.

Und damit auf gen Polen! Exakt 1009 Kilometer Strecke und schlappe elf Stunden Autofahrt prognostiziert der Routenplaner für die Reise in den Kreis Bialogard (Belgard) in der polnischen Woiwodschaft. Legi liegt im Powiat Swidwinski, zwölf Kilometer nordöstlich der Kreisstadt Swidwin (Schivelbein) im Tal der Mogilica (Muglitz) und gehört zur Landgemeinde (gmina wiejska) Polczyn-Zdrój (Bad Polzin). Aus dem ehemaligen Rittergut und Kirchdorf Langen wurde 1954 Legi. Sowohl das Stammgut als auch die Vorwerke Eichhof und Neu Schlage befanden sich seit 1820 im Besitz der Familie von Hagen aus dem Hause Naulin. Albrecht von Hagen – ein deutscher Jurist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus im Attentat vom 20. Juli 1944 – gilt gemeinhin als bekannteste in Legi geborene Persönlichkeit.

Heute zählt Legi laut Wikipedia rund 400 Einwohner. Als Sehenswürdigkeit gilt die Langener Kirche, eine ansehnliche Feldsteinkirche mit 20 Meter hohem Turm und bewegter Geschichte. 1845 mit Steinen aus dem Muglitz-Tal erbaut, war sie Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 nahezu völlig zerstört. Die Katholische Kirche weihte das Gotteshaus neu und gab ihm den Namen Herz-Jesu-Kirche; die zwei historischen Kirchenglocken sind bis heute erhalten.

Da Legi kein eigenes Wappen hat, firmiert es unter dem oben abgebildeten, das Stadt und Kreis Bialogard repräsentiert. Apropos: Die Bewohner der Grenzstädte Bialogard und Swidwin – also Belgarder und Schivelbeiner – galten als streitlustiges Völkchen. Da sie unterschiedliche Rechte besaßen, waren Konflikte programmiert und häufig flogen die Fetzen. Die berühmteste Auseinandersetzung ist fraglos die „Schlacht um eine Kuh“ anno 1469. Auslöser dieses Zwists war ein Diebstahl: Die Schivelbeiner sollen eine Kuh entwendet haben. Belgarder Kämpfer zogen gegen Schivelbein, am 15. Juli 1469 kam es zur Schlacht in der „Langener Heide“, vor den Toren des heutigen Legi, an der Grenze zwischen Pommern und Mark. Obwohl die Bialogarder die Schlacht verloren, errangen sie den Steigbügel des Führers der Swidwiner Truppen. Der Legende nach wurde der Steigbügel in das Hohe Tor (das Poczynska-Tor) eingebaut. Heutzutage steht diese Geschichtsepisode Pate für gemeinsame Festtage, in deren Rahmen Turniere die Tradition wach halten.

Die Langener FDP kam über Langen bei Neuruppin (auch über dieses wird noch zu berichten sein ...) Anfang der 1990er Jahre mit Legi in Kontakt. Von Anfang an als Impulsgeber mit dabei: Günther Krumm. „Wer Legi auf Straßenkarten sucht, hat es schwer“, gab der langjährige FDP-Kommunalpolitiker, der im November den 85. Geburtstag gefeiert hat, nach seiner ersten Stippvisite vor 28 Jahren dem hiesigen Lokalredakteur zu Protokoll. Nur dank einer sehr alten deutschen Karte Pommerns habe man seinerzeit die Lage Legis erahnen können. „Von der Hauptstrecke Stettin – Danzig zweigt kurz vor Köslin eine schmale Straße nach rechts ab – ohne Wegweiser!“ Hoffen wir mal, dass sich dies über die Jahre verbessert hat, damit alle, die dieser Artikel inspiriert, geradewegs ans Ziel gelangen. Auch ein lokaler Notstand von einst ist heute hoffentlich Geschichte: „Im Dorf gibt es keine einzige Kneipe“, zitiert unsere Zeitung Ende August 1991 abermals Günther Krumm. „Bloß ein hoher Schornstein ist stummer Zeuge einer vor langer Zeit stillgelegten Schnapsfabrik.“