Kenner der Weihnachtsmann-Szene

Initiative Citymarketing fühlt sich in Arbeit bestätigt

+ "Na, welcher Weihnachtsmann kommt aus Langen?" lautet die Frage über dem Bild.

Langen - Die Zwischenbilanz der Initiative Citymarketing kann sich zum Jahresende sehen lassen. Die neuen Langener Einkaufsgutscheine sind seit ihrer Einführung im September im Gesamtwert von 12 000 Euro nachgefragt worden.

Darüber hinaus werten die Initiatoren die Resonanz auf ihr Sososo-Gewinnspiel als vollen Erfolg. Offenbar kennen sich in Langen und in der hiesigen Weihnachtsmann-Szene viele sehr gut aus. Jedenfalls lagen so gut wie alle goldrichtig, die sich am Sososo-Gewinnspiel der Initiative Citymarketing beteiligt haben. „Fast 700 Einsendungen gingen ein“, freute sich Bürgermeister Frieder Gebhardt. Die Frage lautete, wer auf den vielen Plakaten im Stadtgebiet und auf den Postkarten, die in den Geschäften auslagen, der ortsansässige Weihnachtsmann ist. Es waren natürlich nicht die Unbekannten 1, 3 und 5, es war auch nicht der Mann mit der Nummer 2, der den Christbaum verkehrt herum hält, sondern es war die Nummer 4. Denn dieser Weihnachtsmann ruft als einziger „Sososo!“ Die Kurzform für „So nah. So gut. So Langen“, den Slogan mit dem die Initiative für das lokale Angebot von Handel und Gastronomie wirbt und der längst überall in der Innenstadt präsent ist.

Die Gewinner wurden inzwischen gezogen und können sich auf Langener Einkaufsgutsscheine (zur Verfügung gestellt vom Gewerbeverein Langen) und auf Eintrittskarten für Veranstaltungen in der Stadthalle freuen, die sie in den nächsten Tagen erhalten.

Der städtische Wirtschaftsförderer Joachim Kolbe spricht von einer Aktion, die großen Anklang gefunden und in der Weihnachtszeit augenzwinkernd mit dem neuen Slogan gespielt habe. „Zudem war diese Weihnachtskampagne eine gute Werbung für den Langener Einkaufsgutschein, der seit Anfang September im Umlauf ist und ebenfalls auf eine Idee der Initiative zurückgeht“, hebt Kolbe hervor.

Unter dem Motto „Ich schenk Dir was aus meiner Stadt“ ist der Einkaufsgutschein mittlerweile in rund 100 Geschäften, Gaststätten und Restaurants in Langen einlösbar. Laufend kommen weitere hinzu. Einen aktuellen Überblick bieten die Internetseiten der Stadt Langen und des Gewerbevereins. Vor Weihnachten, hat die Nachfrage nach den Gutscheinen stark angezogen, eignen sie sich doch als Geschenk für unter den Baum. Auf der anderen Seite erfüllen sie den Zweck, Kaufkraft in Langen zu halten und dadurch den Handel zu stärken und die Nahversorgung zu sichern.

Die Gutscheine im Scheckkartenformat sind über fünf und über zehn Euro erhältlich bei der Deutschen Bank, der Sparkasse Langen-Seligenstadt und der Volksbank Dreieich in Langen, außerdem bei Bentrup Tee & mehr in der Bahnstraße 12 und bei Spielzeugträume in der Gartenstraße 1-3. Wer möchte, erhält dazu kostenlos ein Kuvert mit dem stilisierten Stadtwappen und eine Klappkarte mit dem Stumpfen Turm auf der Vorderseite, in die die Gutscheine gelegt werden können. Bisher wurden rund 1 500 Gutscheine im Wert von 12 000 Euro gekauft. „Das ist für den Anfang gewiss ein schöner Erfolg, der davon zeugt, dass das Engagement der Initiative Citymarketing wirklich etwas bewirkt“, bilanziert Kolbe. Das Erfolgsrezept sei das gemeinsame Handeln. Stadt, Geschäfte, der Gewerbeverein, der Verkehrs- und Verschönerungsverein, die Stadtwerke und Kirchen würden an einem Strang ziehen, um Langen noch attraktiver und bekannter zu machen. (cor)