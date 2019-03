Kinderpornos ins Netz gestellt: Nur Bewährungsstrafe für Langener

Langen – Kurzen Prozess gab es beim Amtsgericht Langen für einen 67-jährigen ehemaligen Paketzusteller: Nach einer nur 30-minütigen Sitzung verurteilte Richter Volker Horn den Mann wegen Besitz und Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografischer Dateien zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Von Silke Gelhausen

Als Bewährungsauflage muss der Rentner 3 600 Euro an den Kinderschutzbund zahlen, sämtliche beschlagnahmten Datenträger bleiben eingezogen. Dass es so schnell ging, ist einer verfahrensbeendenden Absprache zu verdanken, die auch die Aussage des eigens angeforderten Gutachters überflüssig machte. .

Bei zwei Durchsuchungen der Wohnung im Langener Westen im Sommer 2017 waren mindestens 5814 strafbare Dateien gefunden worden. Die Fotos und Videos befanden sich auf zwei PCs, einem Laptop, zwei externen Festplatten, mehreren CDs und DVDs. Und nicht nur das: Über Filesharing-Netze stellte der Angeklagte Teile seiner Sammlung ins Internet.

Grundlage des Deals nach Paragraf 257c der Strafprozessordnung ist immer das Geständnis des Angeklagten. In der Verordnung heißt es: „Das Gericht kann sich in geeigneten Fällen mit den Verfahrensbeteiligten [...] über den weiteren Fortgang und das Ergebnis des Verfahrens verständigen.“

Die entsprechende Erklärung von Rechtsanwalt Volkmar Biehl hätte kürzer nicht sein können: „Die Anklageschrift ist inhaltlich zutreffend.“ „Welche Vorkehrungen haben Sie denn getroffen, um nicht mehr rückfällig zu werden?“, will Horn vom Angeklagten wissen. „Ich habe kein entsprechendes Programm mehr installiert. Ich habe mit der Sache abgeschlossen“, so die Antwort. Therapeutische Hilfe habe er aber nicht in Anspruch genommen.

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Staatsanwältin Katrin Männle fasst in ihrem Plädoyer zusammen: „Zu Ihren Gunsten spricht das Geständnis und Ihre offensichtlich ernst gemeinte Botschaft. Ich kann aber nur noch mal warnen: Nehmen Sie Alarmsignale ernst und ziehen Sie rechtzeitig die Reißleine!“ Verteidiger Biehl schließt sich unkommentiert der Kollegin an.

„Sie haben einen glaubhaften Eindruck hinterlassen, mit der Sache abgeschlossen zu haben. Deshalb sollte die Bewährungsstrafe als Warnschuss ausreichen“, so Richter Horn. Gegen den Angeklagten sprächen eine Vorverurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung und die hohe Menge an Dateien. Der Gesetzgeber hat dafür eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren festgelegt – der Rentner kommt also noch mit einem blauen Auge davon.