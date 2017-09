Klagen über penetrante Werber

Langen - Den Breitbandausbau in Langen nutzt die Deutsche Telekom, um massiv für ihr neues Highspeed-Internet-Angebot zu werben. Dafür sind auch Mitarbeiter eines Subunternehmens von Haustür zu Haustür unterwegs. Das kommt bei vielen Bürgern allerdings nicht gut an. Von Markus Schaible

Die Telekom hat in Langen für den flächendeckenden Breitbandausbau (bis 100 Megabit pro Sekunde) einiges an Geld investiert – damit sich das rechnet, möchte das Unternehmen nun möglichst viele Kunden für ein Upgrade oder einen Vertrags-Neuabschluss gewinnen. Dafür arbeitet sie unter anderem mit einem Subunternehmen zusammen, das Werber von Haus zu Haus schickt. Dies allerdings sorgt bei etlichen Bürgern für Verdruss, wie auch auf unserer Facebook-Seite nachzulesen ist: „Die Mitarbeiter der Telekom akzeptieren kein nein ... klingeln immer wieder“, ist da beispielsweise zu lesen. Oder: „Ich habe gesagt, ich habe kein Interesse. Haben trotzdem noch 3x geklingelt.“ Ein anderer Langener schreibt: „Bei uns sind sie auch sehr penetrant aufgetreten und wurden im Verlauf leider noch unfreundlich, weil wir nicht wechseln wollten.“ Auch davon, dass mit falschen Behauptungen gearbeitet werde, ist die Rede.

Solche Aussagen alarmieren sowohl die Telekom als auch die für sie tätige Ranger Marketing & Vertriebs GmbH aus Düsseldorf. Denn beide legen großen Wert darauf, dass solche Vorgehensweisen nicht vorkommen, wie die Pressesprecher George-Stephen McKinney (Telekom) und Julia Büttner (Ranger) gegenüber unserer Redaktion betonen. Da die Telekom keine eigenen Mitarbeiter im Direktmarketing hat, arbeitet sie grundsätzlich mit dem Subunternehmen zusammen, wie McKinney erklärt. „Wir haben mit diesem Partner richtig gute Erfahrungen gemacht.“ Das zeige sich unter anderem daran, dass die Storno-Rate bei den an der Haustür abgeschlossenen Verträgen die gleiche sei wie im Telekom-Shop oder bei der Telefon-Hotline. „Wir legen besonders großen Wert auf die Qualität der Beratung und damit auf die Kundenzufriedenheit“, ergänzt Büttner. Die Vertriebsmitarbeiter würden dazu fortlaufend auf verschiedenen Ebenen professionell geschult und auch getestet.

Die Provision für den Werber werde erst gezahlt, wenn der Vertrag auch tatsächlich zustande komme, betont McKinney. Wenn ein Kunde sich also überrumpelt fühle und hinterher storniere, fließe auch kein Geld.

Pimp my PC - Wann lohnt sich das Aufrüsten? Zur Fotostrecke

Derzeit sind zehn Ranger-Mitarbeiter in Langens Straßen unterwegs, berichtet Büttner. Diese seien ganz klar an der Kleidung mit entsprechenden Telekom-Schriftzügen zu erkennen. McKinney: „Und damit ist nicht nur ein Telekom-Schlüsselband gemeint, sondern das gesamte Outfit. Darüber hinaus tragen sie einen Dienstausweis offen sichtbar auf Brusthöhe und führen ein handsigniertes Autorisierungsschreiben auf einem Telekom-Originalbriefbogen sowie Original-Infomaterial mit sich.“ Auf dem Schreiben sei auch eine Telefonnummer zu finden, über die Kunden im Zweifelsfall die Legitimation des Werbers feststellen könnten, so McKinney. Wer sich unsicher sei, könne jederzeit unter Tel.: 0800/8266347 nachfragen – oder aber bei der Polizei. Die werde vorab über die Akquise-Tätigkeiten informiert.

Für den Kundenkontakt gebe es von der Telekom ganz klare Richtlinien, betont der Pressesprecher. „Unser Partner weiß genau, was wir nicht möchten. Und es ist sein vitales Interesse, darauf zu achten.“ Wem das Verhalten eines Werbers negativ auffalle, könne sich ebenfalls an die Hotline wenden. „Wenn ein Mitarbeiter mehrfach negativ auffällt, wird reagiert“, so McKinney. Grundsätzlich aber gelte es festzustellen, dass der („branchenübliche“) Einsatz von Werbern an der Haustüre normalerweise problemlos und erfolgreich verlaufe. Wenn sich aber doch mal jemand unter Druck gesetzt oder sonst irgendwie unwohl beim Besuch eines Außendienstmitarbeiters fühle, sei es jedem selbst überlassen, die Tür zu schließen.