Kleidertausch-Party der Evangelischen Kirche kommt gut an

Von: Nicole Jost

An den unzähligen Kleiderständern und -stangen im Familienzentrum in Oberlinden gibt es viel zu entdecken. Auch die Besucherinnen Petra Bergmann (links) und Mona-Lisa Hoffelner sind begeistert von der Veranstaltung. © Jost

Bei der ersten Kleidertausch-Party im Evangelischen Familienzentrum Langen können Frauen gratis und klimaschonend „shoppen“. Das Motto lautet: drei Kleidungsstücke mitbringen und drei andere mit nach Hause nehmen.

Langen – Das Evangelische Familienzentrum an der Martin-Luther-Kirche in Oberlinden hat das Ambiente einer Boutique: Auf einigen Tischen liegen nach Größen sortiert Pullover, Hosen, Shirts und Accessoires wie Schals oder Handtaschen. Auf Kleiderständern hängen Blusen, Jacken und Kleider, sogar Schuhe sind im Angebot. Auf der Bühne helfen die mehrschichtigen Vorhänge mit fest geklemmten Tüchern, den Raum in Umkleidekabinen zu unterteilen – und ein Spiegel fehlt selbstverständlich auch nicht.

Die Premiere der Kleidertausch-Party der Evangelischen Kirchengemeinde in Langen ist ein voller Erfolg. Rund 30 Frauen flanieren durch den Raum, halten sich Pullover an, beraten sich beim Anprobieren, was einander steht oder was man besser lassen sollte und viele Besucherinnen gehen glücklich mit „neuer, gebrauchter“ Kleidung nach Hause.

„Wir haben mehrere Beweggründe für diese Veranstaltung“, erklärt Heike Lewe, Gemeindemitglied und Mitorganisatorin der ersten Kleidertausch-Party in Oberlinden. „Jeder kennt wohl das Phänomen vom Fehlkauf. Dieses eine Kleid, das man sich mit Glücksgefühl gekauft hat, und das dann zu Hause doch irgendwie zu rot oder zu kariert ist“, erklärt Heike Lewe. Oder ein gerne getragener Pulli ist zu klein, aber noch gut in Schuss. Diesen Kleidungsstücken können die Partybesucher im Evangelischen Gemeindezentrum ein neues Zuhause schenken.

Das Konzept ist schnell erklärt: Jede Frau bringt drei Kleidungsstücke mit und darf drei andere wieder mit nach Hause nehmen. Das Ergebnis ist ein nachhaltiger Kleiderschrank, in dem neue Teile hängen, ohne dass dafür Geld ausgegeben wurde und gleichzeitig wurden Ressourcen geschont. Darüber hinaus beleben die Organisatorinnen der Kleidertausch-Party das Gemeindeleben mit dem neuen Konzept. „Es funktioniert gut, wir freuen uns, dass so viele Leute unsere Idee angenommen haben“, sagt Mitorganisatorin Carolin Jendricke. Erfreut sind Lewe und Jendricke, dass sie mit der Aktion Leute in die Gemeinde locken, die sonst den Weg nicht unbedingt zu den Veranstaltungen der Kirche finden. Auch die Altersspanne der Besucherinnen ist groß: Studentinnen sind genauso zum Klamotten-Tausch gekommen wie Seniorinnen. Alle haben Spaß dabei. „Es ist auch irgendwie schön zu sehen, wie die eigene Kleidung jemand anderem gefällt und wieder einen Sinn findet“, erzählt Jendricke, die sich freut, als sie ihre Weste über dem Arm einer jungen Frau entdeckt.

Heike Lewe, Mitorganisatorin der Kleidertausch-Party, freut sich über die gute Resonanz auf die Premiere. © Jost

„Es ist eine super Idee“, findet Mona-Lisa Hoffelner. „Ich habe ein absolutes Schmuckstück gefunden“, sagt sie und zieht einen bunten Blazer aus ihrer Tasche. Marita Braun hat drei Blusen aus ihrem Schrank sortiert, die sie nicht mehr trägt, und im Tausch eine schöne Übergangsjacke gefunden. „Eine großartige Veranstaltung, die die Mannschaft hier auf die Beine gestellt hat. Das darf es gerne öfter geben“, lobt auch Marita Braun das ehrenamtliche Team der Gemeinde.

Heike Lewe und Carolin Jendricke können sich sehr gut vorstellen, regelmäßig Kleidertausch-Partys zu organisieren – für ein reges Gemeindeleben und für mehr Nachhaltigkeit. Außer den Kleidern gibt es am Samstagnachmittag übrigens wenig im Gemeindesaal. „Wir haben sehr bewusst auf Kaffee und Kuchen verzichtet. Das ist so typisch Kirche. Davon wollten wir uns ein bisschen abheben“, sagt Carolin Jendricke. Sie kann sich aber gut vorstellen, die Kleider-Party mit dem gelegentlichen Weinstand der Gemeinde zu kombinieren. Klamotten anprobieren, einen Wein trinken und ein paar Snacks naschen – das passt für die Organisatorinnen ganz gut zusammen.

Übrigens: Nicht alle Teile haben ein neues Zuhause gefunden. Das macht aber gar nichts, auch sie landen nicht auf dem Müll. Die Gemeinde hat mit dem DRK-Kleiderladen ausgemacht, dass alle Reste aus der Tauschparty dort einen Platz bekommen und von dort aus noch weitergereicht werden. (Nicole Jost)