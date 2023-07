Kleine Vorboten richtig deuten

Bluthochdruck steigert das Risiko für einen Schlaganfall, deshalb ist die Messung wichtig. Am Informationstag prüft Apotheker Dawit Mihretab von der Forum Apotheke Egelsbach den Blutdruck von Karin Rutemöller. © kegler

Ein hängender Mundwinkel am Morgen wird schon nicht so schlimm sein. Und das Kribbeln im Arm ist ja auch schon wieder vorbei. Doch diese Symptome können Anzeichen für einen Schlaganfall sein und ernste gesundheitliche Probleme zur Folge haben.

Egelsbach –Das erläutert auch Dirk Czapowski: „Die Symptome eines Schlaganfalls können mehrere Minuten dauern, aber auch nach wenigen Sekunden schon wieder vorbei sein. Dabei ist es besonders wichtig, die Anzeichen richtig zu deuten und auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus zu kommen. Seit Jahren lautet daher die Devise: ,Zeit ist Hirn’.“ Wie man das eigene Risiko für die Krankheit einschätzen kann, Prävention betreibt und im Ernstfall richtig handelt, erklärt der leitende Arzt der Schlaganfallbehandlung – Stroke-Unit genannt – der Langener Asklepios Klinik gemeinsam mit der leitenden Oberärztin Tanja Link am Freitagmittag bei der Aktion „Hirn- & Herzenssache Lebenszeit“ auf dem Parkplatz des Rewe-Centers in Egelsbach.

Im roten Doppeldeckerbus wird untersucht: Dirk Czapowski (links, Leitender Arzt Schlaganfallbehandlung der Asklepios Klinik) und Sebastian Winkler (Boehringer Ingelheim) . © Moritz Kegler

Hinter den Medizinern hat ein großer roter Doppeldeckerbus des Partners Boehringer Ingelheim, einem der führenden Hersteller für Medikamente gegen den Schlaganfall, geparkt. Den ganzen Tag lassen interessierte Bürger hier ihren Blutzucker oder den Blutdruck messen, schreiben ein kurzes EKG und evaluieren in persönlichen Gesprächen mit den Ärzten ihr Krankheitsrisiko. „Etwa neun von zehn schweren Schlaganfällen hatten kleine Vorboten, die die Durchblutungsstörung im Gehirn angekündigt haben. Transitorisch ischämische Attacke (TIA) wird das genannt. Diese Symptome gilt es zu erkennen und frühzeitig zu behandeln, um den schweren Folgen vorzubeugen“, erklärt der Arzt. Viele Menschen hätten jedoch Angst, mit ihren Beschwerden in ein Krankenhaus zu gehen, weshalb Präventionsarbeit besonders wichtig sei. „Durch diese Aktionen möchten wir helfen, die Angst etwas zu überwinden, denn jeder kann die Anzeichen eines Schlaganfalls erkennen“, so Czapowski:

In die Schlange des gut besuchten Busses haben sich auch Karin und Ulrich Rutemöller eingereiht. „Wir haben von der Aktion gehört und mussten sowieso einkaufen, da hat sich der Besuch hier super angeboten“, erklärt Karin Rutemöller. Sie war gerade am Zelt, hat eine Blutzuckermessung und ein EKG gemacht und wartet jetzt auf die Blutdruckmessung im unteren Deck des Busses. Hinter ihr steht Waldemar Janko, der sich schon allen Diagnostiken unterzogen hat. „Ich habe vorhin Haferflocken mit Honig gegessen, da war der Zucker natürlich etwas höher. Aber der Blutdruck war perfekt“, erzählt er und freut sich über die Aktion: „Die Aufklärung hier ist wirklich gut und sollte eigentlich von viel mehr Menschen angenommen werden.“

Einen Schlaganfall identifizieren Die Symptome für einen Schlaganfall können einfach erkannt werden. Besonders auffällig sind meist Schluck- oder Sprachstörungen und ein schiefer Mund, Koordinationsschwierigkeiten oder Sehstörungen. Aber auch eine halbseitige Lähmung oder Sensibilitätsstörung, wobei sich Gliedmaßen einer Körperhälfte taub oder wie eingeschlafen anfühlen, können auf eine Durchblutungsstörung im Gehirn hindeuten. Bei Verdacht gilt es, schnell zu handeln und den Notruf unter der Nummer 112 zu verständigen – Zeit ist der wichtigste Faktor. (zmk)

Immer mehr Bürger tragen zudem heutzutage schon mit ihren Fitnesstrackern oder Smartwatches kleine Helferlein am Arm, die das Aufspüren von Herzkrankheiten erleichtern, so Sebastian Winkler vom Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim: „Ein Vorhofflimmern bleibt oft unerkannt und wird dann erst im Krankenhaus behandelt. Mit diesen High-Tech-Uhren können Anzeichen für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall ziemlich verlässlich erkannt werden, da sie ihre Messungen über längere Zeiträume durchführen können. Das ist viel wert.“

Mittlerweile ist auch Karin Rutemöller im Bus und am Tisch von Apotheker Dawit Mihretab angelangt, lässt sich ihren Blutdruck messen und zu ihrem persönlichen Risiko beraten. „In meinem Alter – ich bin jetzt 71 Jahre –sollte man sich schon mal mit diesem Thema beschäftigen. Natürlich gehe ich immer zur Vorsorge, aber informieren muss man sich ja trotzdem“, meint sie. Glücklicherweise lautet auch hier das Resultat: Alles in Ordnung!