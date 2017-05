Kleinkind löst Brand am 1. Mai aus

Mit Feuerzeug Gardine angezündet

+ © Freiwillige Feuerwehr Langen © Freiwillige Feuerwehr Langen

Langen - Der Brand in dem Wohnhaus zwischen Langen und Offenthal am gestrigen 1. Mai ist offenbar von einem Kleinkind ausgelöst worden. Der Junge habe in seinem Zimmer mit einem Feuerzeug gespielt, erklärte Polizeisprecherin Andrea Ackermann auf Nachfrage unserer Redaktion. Von Markus Schaible