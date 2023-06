Knifflige Radschnellweg-Planung in Langen

Von: Manuel Schubert

Teilen

Seitenwechsel: Durch die neue Brücke sollen Radfahrer am nördlichen Ende der Liebigstraße sicher von der West- auf die Ostseite gelangen. © Strohfeldt

Das Land unterstützt den Bau einer Brücke am Radschnellweg in Langen mit 400 000 Euro. Wann der Radweg tatsächlich dort andockt, steht aber noch in den Sternen.

Langen – Mit dem Ausbau des Radschnellwegs geht es in Langen zurzeit nur gemächlich voran. Das liegt vor allem an der komplizierten Planung, bei der viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Immerhin für eine Problemstelle gibt es nun eine Lösung: Am nördlichen Ende der Liebigstraße soll eine Brücke über die Unterführung gebaut werden, damit Radfahrer sicher von der linken auf die rechte Fahrbahnseite gelangen. Das Land Hessen fördert das Vorhaben mit rund 413 000 Euro.

Die bei der Planung des Radschnellwegs federführende Regionalpark RheinMain Südwest GmbH erhält das Geld aus dem Förderprogramm „Starke Heimat Hessen“, in dessen Rahmen das Land von 2020 bis 2024 gut 400 Millionen Euro ausschüttet, um Kommunen bei wichtigen Zukunftsprojekten zu unterstützen. Die Gesamtkosten für die Planung der Brücke belaufen sich auf 569 000 Euro. Mit dieser werde „ein weiterer Baustein“ der Radschnellverbindung von Darmstadt bis Frankfurt geschaffen, sagte Hessens Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir.

Bezeichnend sind jedoch die letzten beiden Sätze der Pressemitteilung zum Brückenbau: „Beginn der Planung ist im Sommer 2023. Der Planungsprozess soll Ende 2024 abgeschlossen sein“, heißt es. Wann der Radschnellweg tatsächlich an die Brücke andockt, steht in den Sternen. Noch diesen Sommer soll immerhin das rund 700 Meter lange Teilstück „Langen Mitte“ zwischen Walter-Rietig-Straße und Westendhalle ausgebaut werden. Doch danach muss der Radweg den Bahnhofsvorplatz passieren. Und der macht die Planung knifflig, gleicht er doch einem Nadelöhr: Hier treffen Fußgänger, Taxis und Busse aufeinander, bald dann auch zahlreiche Radfahrer – und womöglich noch die Straßenbahn und die Regionaltangente West (RTW).

Entscheidung über Langens RTW-Anbindung zieht sich hin

Bürgermeister Jan Werner teilte nun in der Stadtverordnetenversammlung mit, dass bei der jüngsten Aufsichtsratssitzung der RTW-Planungsgesellschaft noch keine Entscheidung über die erhoffte Anbindung Langens getroffen werden konnte. Es würden intensive Untersuchungen mit weiteren Varianten durchgeführt.

Da auch die zukünftige Gleisführung der RTW nach Langen noch nicht feststehe, führe dies dazu, dass im Bereich des Bahnhofs und entlang der Gleise Planungen zum Radschnellweg „nur sehr eingeschränkt“ fortgeführt sowie bauliche Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, so der Rathauschef. Eigentlich wollte die Stadt in diesem Jahr einen Planer-Wettbewerb ausschreiben, um Vorschläge für die Neugestaltung des Bahnhofsplatzes zu sammeln.

In Richtung Süden kommt der Radschnellweg derweil etwas zügiger voran: Seit Mai kann man bis zur Aumühle in Darmstadt-Wixhausen radeln, am nächsten Teilstück in Richtung Arheilgen wird schon gewerkelt. Acht Kilometer Radweg sind inzwischen ausgebaut – das ist aber noch nicht mal ein Drittel der Gesamtlänge von mehr als 30 Kilometern. (Manuel Schubert)