Kokain-Dealer müssen hinter Gitter

Langen/Darmstadt - Überraschendes Ende im Betäubungsmittelprozess gegen zwei Langener: Anders als noch bei Verfahrensbeginn im April erwartet, wurden die beiden Kokain-Dealer vom Landgericht Darmstadt nun doch nach wenigen Verhandlungstagen verurteilt. Von Silke Gelhausen-Schüßler

Die erste Strafkammer hatte am fünften Prozesstag eine Verständigung mit der Verteidigung erwirkt und kurz darauf die Richtersprüche verkündet. Demnach muss ein 43-jähriger Jordanier für dreieinhalb Jahre hinter Gitter, ein 33-jähriger Deutsch-Kasache für zweieinhalb Jahre. Glück hatten die Beschuldigten dabei, dass ihnen nicht nachzuweisen war, dass sie ihren „Geschäften“ mit Kokain bewaffnet nachgegangen waren. Staatsanwalt Joachim Hauschild beließ die Anklage bei 79 Fällen des unbewaffneten Handeltreibens in teils nicht geringer Menge. Bei dem jüngeren Angeklagten kam zudem mehrfaches Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu. Keine konkreten Hinweise ergab das Verfahren auf das vermutete gemeinschaftliche Agieren der Dealer.

Wahrscheinlich wickelten sie ihre Geschäfte eher nebeneinander ab, ohne sich ins Gehege zu kommen. Der 43-jährige Familienvater ist ein alter Bekannter der Justiz. 2013 wurde er von der vierten Strafkammer zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, ebenfalls wegen Drogendelikten. Weitere vier Einträge im Bundeszentralregister betreffen außerdem Diebstahl, Betrug und Körperverletzung. Anfängliches Schweigen der Angeklagten sowie wiederholte Beweisanträge und Misstrauen in das gesamte Verfahren seitens der beiden Verteidiger prägten den Prozess. Mal wurden die Ermittlungsmethoden der Beamten massiv kritisiert, dann der polizeilichen Vertrauensperson (VP) unterstellt, die Männer erst zum Drogenverkauf animiert zu haben.

Der Beweisantrag zur Vernehmung dieser VP wurde von der Vorsitzenden Richterin Ingrid Schroff jedoch abgelehnt. „Es besteht eine Sperrerklärung seitens des Innenministeriums. Wir haben keine Befugnis zur Vorladung.“ Aufgeflogen waren sie vor knapp einem Jahr. Am Morgen des 6. Juli 2016 wird nach längerer Observation und Telefonüberwachung die Wohnung des Jordaniers von fünf Beamten und einem Drogenspürhund durchsucht. Eltern, Ehefrau und die beiden Kinder sind anwesend. Im dreiflügeligen Kleiderschrank finden die Ermittler in der Bauchtasche eines Kapuzenpullis 3300 Euro in kleiner Stückelung. Und in einem kleinen Geldbeutel 250 Euro. „Das ist unser Hartz-IV-Geld für diesen Monat!“, behauptet die Ehefrau über dieser Summe. Zudem werden gleich fünf Mobiltelefone sichergestellt.

Am gleichen Tag werden noch zwei weitere Wohnungen gefilzt. Bei einem Zeugen erschnüffelt der vierbeinige Kollege 470 Gramm Haschisch und 120 Gramm Kokain, außerdem finden sich ein Schlagring, ein Schreckschussrevolver und typische Utensilien zur Portionierung von Drogen. Ebenfalls fündig werden die Beamten in den Räumen des Deutsch-Kasachen, den sie während der Durchsuchung fixieren müssen: Haschisch und Kokain in Eigenbedarfsmengen, drei Handys, 3015 Euro und einen Schlagstock in der Türablage seines Autos. Beide Angeklagten behaupten, die hohen Geldmengen seien von ihren Müttern. Mindestens 77 Abnehmer sollen sie bedient haben. Zwei Kundenwohnungen dienten als Bunker. Gedealt wurde unter anderem in einem berüchtigten Sprendlinger Club, der früher als Versammlungsort des Frankfurter Hells Angels Charters genutzt wurde. Der 33-Jährige soll ein ehemaliges Mitglied des Rockerclubs sein.

