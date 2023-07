CDU scheitert mit Antrag zu Kita-Trägern

Von: Manuel Schubert

Die Arbeiterwohlfahrt ist zurzeit der einzige externe Kita-Betreiber in Egelsbach. Seit 2016 zeichnet die Awo für die Kita Zauberbaum in der Lutherstraße verantwortlich. © strohfeldt

Der Erziehermangel ist ein Dauerbrennerthema in Egelsbach – wie in so vielen anderen Kommunen auch. Die CDU hat nun einen Vorschlag vorgebracht, der auf wenig Gegenliebe stieß.

Egelsbach – In den aktuellen Mitteilungen des Gemeindevorstands heißt es dazu wieder einmal: „Die knappe Personalsituation in Verbindung mit krankheitsbedingten Ausfällen führt weiterhin zu Einschränkungen im Betrieb der Kindertagesstätten. Im Laufe des Julis sollen mehrere Vorstellungsgespräche geführt werden, die bei Erfolg hoffentlich zu einer Entspannung der Situation beitragen werden.“ Die CDU hat nun einen anderen Weg im Blick und schlägt vor, die Zusammenarbeit mit freien Kita-Trägern zu forcieren. Die Christdemokraten stoßen mit ihrem Antrag im Parlament jedoch auf Ablehnung.

Die Forderungen der CDU im Detail: Für jede neu zu eröffnende Kita solle die Gemeinde einen freien Träger als Betreiber suchen, nur in Ausnahmefällen solle die Gemeinde diese selbst betreiben. Alternative pädagogische Konzepte wie Wald, Waldorf, Montessori oder Sport seien besonders zu berücksichtigen. Auch solle die Verwaltung prüfen, ob eine bestehende Einrichtung an einen freien Träger übergeben werden könne. „Personal ist Mangelware. Es ist an der Zeit, kreativere Wege zu gehen“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Sascha Wurm. Je mehr Auswahl an verschiedenen Konzepten es gebe, desto interessanter seien die Egelsbacher Kitas. Auch solle die Gemeinde mit den größeren Arbeitgebern sprechen, ob für sie das Einrichten einer Betriebskita interessant sei. Ein Vorteil der Übergabe einer bestehenden Einrichtung an einen freien Träger sei, so Wurm, dass Erzieher frei würden, die so in anderen Gemeinde-Einrichtungen eingesetzt werden könnten.

Doch bei den übrigen Fraktionen stößt der Vorschlag auf wenig Gegenliebe. „Die CDU verfolgt den falschen Ansatz“, sagt Daniel Görich (SPD). „Auch bei freien Trägern wachsen die Erzieher nicht auf Bäumen.“ Vielmehr müsse die Gemeinde überlegen, wie sie die Arbeit für Erzieher in Egelsbach attraktiver machen könne, „sodass wir sie herholen und hier halten“, findet der Fraktionschef der Sozialdemokraten.

WGE kritisiert „Respektlosigkeit“

Axel Vogt (FDP) sieht es ähnlich. Mehr Qualität durch neue freie Träger sei schön und gut, „aber sie greifen dann auch auf das Personal der Gemeinde zu“. Wenn ein Träger übertariflich bezahle, sei das natürlich auch für die bei der Gemeinde angestellten Erzieher sehr interessant.

Georg Dinca (WGE) hätte sich gewünscht, das Thema zunächst in der Kindergarten-Kommission zu diskutieren, ehe die CDU mit eigenem Antrag vorprescht. Und ihn stört noch etwas anderes: „Die Qualität der freien Träger über die der Gemeinde-Kitas zu stellen, ist eine Respektlosigkeit!“ Sascha Wurm stellt klar, es gehe der CDU „nicht um freie Träger statt neuem Gemeinde-Personal, sondern um freie Träger und neues Personal“. Man wolle den Eltern durch Pluralität das passende Konzept für ihre Kinder bieten.

Bürgermeister Tobias Wilbrand (Grüne) ist ebenfalls nicht überzeugt vom Vorschlag der Christdemokraten. „Grundsätzlich ist erst einmal jede Idee, die unsere missliche Lage verbessert, willkommen“, betont der Verwaltungschef im Gespräch mit unserer Zeitung. Vorrangig auf freie Träger zu setzen sei jedoch der falsche Ansatz. Es komme immer darauf an, wie sich der Träger die vertragliche Gestaltung vorstelle. Und eine bestehende Kita an einen freien Träger zu übergeben, mache „überhaupt keinen Sinn“, findet Wilbrand. Alle Gemeinde-Kindergärten hätten fünf oder sechs Gruppen, entsprechend viel neues Personal bräuchte man gleich zum Start. „Das kann keiner leisten.“ Und letztlich hätten die Eltern ja auch alle einen Vertrag mit der Gemeinde abgeschlossen. „Sie können darauf pochen, dass er eingehalten wird. Wenn sie nicht zu einem freien Träger wollen, müssten wir die Kinder in einer unserer anderen Einrichtung unterbringen – aber wir haben dafür keine freien Plätze“, betont Wilbrand.

In der Gemeindevertretung kann die CDU die anderen Fraktionen nicht überzeugen. SPD, Grüne, FDP und WGE stimmen geschlossen gegen den Antrag. Somit ist dieser abgelehnt.