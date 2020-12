Lagerhalle steht in Flammen ‒ Neue Details

Die Feuerwehr löscht in Langen (Kreis Offenbach) derzeit eine brennende Lagerhalle. (Symbolbild)

In einer Lagerhalle in Langen (Kreis Offenbach) wütet ein Feuer. Menschen sind evakuiert worden, zeitweise war die Bundesstraße 486 gesperrt.

Update vom Sonntag, 13.12.2020, 11.13 Uhr: Die Sperrung der Bundesstraße 486 wegen Löscharbeiten an einer Lagerhalle in Langen ist aufgehoben. Nach Angaben der Polizei wurde die Straße gegen 10.30 Uhr wieder freigegeben. Einzelheiten zum Brand konnten die Ermittler aktuell noch keine nennen.

Lagerhalle in Langen steht in Flammen ‒ Bundesstraße zeitweise gesperrt

Erstmeldung vom Sonntag, 13.12.2020, 9.56 Uhr: In Langen im Kreis Offenbach brennt eine Lagerhalle, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Sonntagmorgen (13.12.2020) mitteilt. Es handelt sich dabei um das Lager einer Recyclingfirma in der Raiffeisenstraße. Die Anwohner eines angrenzenden Wohnhauses wurden von den Einsatzkräften evakuiert. Die nahe gelegene Bundesstraße 486 ist aktuell wegen der Löscharbeiten gesperrt. Weder zur Brandursache noch zur Schadenshöhe liegen der Polizei derzeit Erkenntnisse vor. (ial)

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald mehr Informationen vorliegen.

Im Sommer kam es ebenfalls in Langen zu einem Großbrand: Auf dem ehemaligen Vereinsgelände der Vogelliebhaber brannte das Vereinsheim.