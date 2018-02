DRK bebaut das Klinikumfeld

Nur noch ein paar Schutthaufen erinnern an das einstige Schwesternwohnheim. Parallel zu den Abrissarbeiten hat der Kreis den Verkauf des Areals an die medi Park Langen GmbH i.G. beschlossen.

Langen - Es ist die lange ersehnte Erfolgsmeldung für die Entwicklung des Areals ehemaliges Schwesternwohnheim nördlich der Asklepios Klinik: Eine Investorengruppe unter Führung des DRK-Kreisverbandes Offenbach will dort ein zweites Fachärztezentrum und weitere medizinische Einrichtungen bauen. Der Kreisausschuss hat dem Verkauf des Geländes bereits zugestimmt. Von Markus Schaible

In den ersten Tagen des neuen Jahres haben Bauarbeiter begonnen, die letzten Reste des ehemaligen Schwesternwohnheims an der Röntgenstraße abzutragen. Gleichzeitig liefen im Hintergrund die Gespräche über den Verkauf des Areals auf Hochtouren. Der zeitliche Zusammenhang sei zwar Zufall, sagt Landrat Oliver Quilling. Doch kaum sind die Gebäude verschwunden, kann Vollzug gemeldet werden: „Der Kreisausschuss hat dem Verkauf diese Woche zugestimmt“, bestätigte der Landrat unserer Redaktion auf Anfrage. Käufer ist die medi Park Langen GmbH i.G., deren Hauptgesellschafter der Offenbacher Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist.

Dabei wird über die Zukunft des knapp 30.000 Quadratmeter großen Areals schon „ewig“ diskutiert. Genauer gesagt seit 2002. Damals verkaufte der Kreis seine Kreisklinik an Asklepios. Areal und Gebäude des Schwesternwohnheims blieben allerdings in Kreis-Hand. 2013 erfolgte die Sanierung des Wohnhochhauses; die Blöcke des Schwesternwohnheims wurden dagegen stillgelegt und nach und nach abgerissen.

Pläne und interessierte Investoren gab es etliche. Die Stadt (sie hat die Planungshoheit) machte allerdings schon früh klar, dass sie dort kein weiteres Wohngebiet sehen will. Seit 2014 ist zumindest klar, dass ein zweites Fachärztezentrum entstehen soll; zu einem Vertragsabschluss mit potenziellen Investoren (unter anderem aus China) kam es allerdings bislang nicht. Unter anderem, weil keine gesicherte Finanzierung nachgewiesen werden konnte. Das ist dieses Mal anders.

Die medi Park GmbH kauft das Gesamtareal inklusive Hochhaus, das weiterhin zu Wohnzwecken genutzt werden soll. Ansonsten gibt es für das Gelände ein „Sammelsurium an Ideen“, die bis auf das zweite Fachärztezentrum samt erforderlichem Parkhaus aber noch nicht im Detail ausgearbeitet sind. „Wir wussten ja nicht, ob unser Angebot auch angenommen wird“, sagt Doru Somesan, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes.

Wobei die Vorstellungen schon so konkret sind, dass sie auch bei der Stadt Langen auf Zustimmung stoßen. Und die Asklepios Klinik ist ebenfalls in die Planungen eingebunden, wie deren Geschäftsführer Jan Voigt bestätigt. „Wir wollen eine breite Zustimmung“, betont Somesan.

Sicher ist, dass alle Planungen im medizinischen Kontext zu sehen sind: Gedacht ist an Einrichtungen zur Nachsorge nach einem Klinikaufenthalt und zur Rehabilitation, an Betreutes Wohnen für psychisch Kranke zur Wiedereingliederung, an ein Schulungszentrum (Pflegeschule, Fortbildung) sowie auch wieder an Mitarbeiterwohnungen für Klinikpersonal. „Aber nur im früheren Rahmen“, sagt Somesan, um erst gar keine Befürchtungen über großflächige Wohnbebauung aufkommen zu lassen.

Bis sich auf dem Gelände etwas tut, dürfte also noch einige Zeit ins Land gehen. Zuerst einmal gilt es (auch zum Verkaufsvertrag) noch allerhand Details zu klären. Als Erstes wird aller Voraussicht nach das zweite Ärztehaus entstehen, für das es einerseits große Nachfrage von Medizinern und andererseits bereits einen beschlossenen Bebauungsplan gibt. Für das restliche Areal müssen die planerischen Voraussetzungen vonseiten der Stadt erst noch geschaffen werden.