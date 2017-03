Kreisel wird aufgeklebt

Langen - Die Bauarbeiten sind voll im Zeitplan: Der neue Parkplatz am alten SSG-Platz ist so gut wie fertig, ebenso die neue Fahrradstraße. Die Elemente für den Minikreisel an der Kreuzung Zimmer-/Jahnstraße werden im Laufe dieses Monats aufgeklebt. Ende März wird der Parkplatz dann eröffnet. Von Markus Schaible

+ Der Minikreisel (roter Punkt Mitte rechts) auf der Zimmerstraße fehlt noch, ansonsten haben die Arbeiter die Planung fast abgearbeitet. © p Nach einer kurzen Winterpause haben sich die Bauarbeiter in den vergangenen Tagen noch mal richtig ins Zeug gelegt: „Die Pflasterarbeiten für den Parkplatz sind abgeschlossen, die Beleuchtung ist angebracht, die Bäume sind gepflanzt“, berichtet Heike Gollnow vom städtischen Fachdienst Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung. Am Montag soll nun die neue Fahrradstraße, die von der Dreieichschule bis zur Zimmerstraße führt, asphaltiert werden. Deshalb wird an diesem Tag auch der Parkplatz am Zentrum für Jung und Alt (ZenJA) nicht erreichbar sein. „Die Anlieger sind aber informiert worden“, sagt Gollnow. Nach dem Bau des Kindergartens, der mittlerweile den Namen „Kita Mittendrin“ erhalten hat, lässt die Stadt derzeit den ganzen Bereich neu gestalten. Aus dem einstmals kleinen Parkplatz neben dem Kraftsportzentrum und der Turnhalle der Ludwig-Erk-Schule ist eine große Anlage mit rund 50 Stellplätzen für Autos und 36 für Fahrräder geworden. Zudem wird die Fahrradstraße, die schon seit Mitte 2013 von der Walter-Rietig-Straße durch die Schillerstraße bis zum Albertus-Magnus-Platz reicht, verlängert. Sie führt nun über den Fußweg zwischen ZenJA und evangelischem Petrusgemeindehaus, schwenkt Richtung Kita und dann an dieser entlang. Damit trifft die Fahrradstraße genau gegenüber der Abzweigung Jahnstraße auf die Zimmerstraße.

An dieser Kreuzung soll zukünftig ein Minikreisel für mehr Sicherheit speziell für die Zweiradfahrer sorgen. Für diesen müssen keine weiteren Tiefbauarbeiten vorgenommen werden. Vielmehr werden Hartgummi-Elemente, sogenannte Kalotten, auf die Fahrbahn geklebt. Dies soll in den kommenden Wochen erledigt werden – wann genau, kann noch nicht gesagt werden: „Das ist witterungsabhängig“, erklärt Gollnow. Ebenfalls noch im März wird ein Zebrastreifen auf die Zimmerstraße aufgemalt; die Fußgängerampel wird dann abgeschaltet. Und ebenfalls auf der Zimmerstraße werden zwischen Wolfsgarten- und Bahnstraße Radfahrerstreifen markiert. Das Parken am Fahrbahnrand wird zukünftig nicht mehr erlaubt sein.

Wenn am Montag wie vorgesehen die Fahrradstraße asphaltiert wird, sollen bereits einen Tag später die massiven Baustellenabsperrungen, die die Zimmerstraße derzeit auf eine Fahrspur verengen, abgebaut werden, kündigt Gollnow an. Der neue Parkplatz bleibt aber vorerst gesperrt, da auch dort noch markiert werden muss. Wenn auf der Zimmerstraße der Zebra- und die Radlerstreifen aufgebracht werden, wird die Fahrbahn dann wieder abschnittsweise auf eine Spur verengt. Diese Wanderbaustelle wird etwa ein bis zwei Tage den Verkehr behindern. Und an dem Tag, an dem die Kreisel-Elemente aufgebracht werden, regelt die Polizei den Verkehr, so die Rathaus-Mitarbeiterin.

Archivbilder:

Geisterfahrer kracht frontal im Kreisel in Bus Zur Fotostrecke

Spätestens Ende März soll alles nutzbar sein – also Parkplatz, Fahrradstraße und Fußgängerüberweg. Für April sind dann Nacharbeiten vorgesehen. So wird die Ampel am Kraftsportzentrum abgebaut; am Zebrastreifen müssen die Gehwege abgeflacht werden.

Parallel dazu nimmt auch der Stadtgarten zwischen Kita, ZenJA und Dreieichschule Gestalt an. „Die Beleuchtungspfähle stehen schon, die Lampen sind bestellt“, berichtet Gollnow. Die Bepflanzung auf dem etwa 4200 Quadratmeter großen Areal soll ebenfalls bis Ende März fertig sein. Das Investitionsvolumen für die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf rund 400 000 Euro. Obwohl die Arbeiten über das Winterhalbjahr stattfanden (sie starteten vergangenen Oktober), gab es keinerlei wetterbedingte Verzögerungen. „Wir liegen perfekt im Zeitplan“, freut sich Gollnow.