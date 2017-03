Kunst vor Ort am Lutherplatz

Langen - Auf dem Lutherplatz soll ein weiteres Kunstwerk entstehen: Im Rahmen des Wettbewerbs „Kunst vor Ort“ haben der Kreis Offenbach, die Sparkasse Langen-Seligenstadt, die Stadt sowie die Evangelische Kirchengemeinde den Entwurf und die Ausführung einer Skulptur ausgeschrieben. Von Markus Schaible

Künstler können nun ihre Ideen zum Thema „Luther und die Reformation“ einreichen. Der Lutherplatz in Langens Innenstadt trägt den Namen des Reformators, „doch Luther ist dort eigentlich nicht präsent“, sagt Pfarrer Steffen Held. Zwar gibt es eine kleine Skulptur, die eine Bibel darstellt, doch die geht angesichts der „Möblierung“ des Platzes ziemlich unter. So entstand die Idee für ein weiteres Kunstwerk an dieser Stelle – und das noch im Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“. Wobei Held präzisiert: „Thema ist nicht Luther als Person, sondern die Reformation. Wir wollen kein nationales Heldendenkmal.“ Eigentlich sollte im Rahmen des Wettbewerbs „Kunst vor Ort“ in diesem Jahr ein Projekt in Neu-Isenburg umgesetzt werden, doch die Organisatoren ließen sich von der Sinnhaftigkeit der Langener Idee überzeugen. Und da die Evangelische Gemeinde sich (über Spenden finanziert) ebenfalls finanziell beteiligt, konnte das Budget auf 40.000 Euro aufgestockt werden.

Der Wettbewerb richtet sich an alle, die eine fundierte künstlerische Ausbildung vorweisen können. In Sachen Stil und Material sind dabei keine Grenzen gesetzt. Bei der Umsetzung des Themas ist allerdings darauf zu achten, dass die Unterhaltungskosten wirtschaftlich vertretbar sind.

Wo exakt das Werk stehen wird, ist noch offen. „Möglichkeiten gibt es nahezu überall auf den Fußgängerflächen rund um den Kreisverkehr“, erklärt Bürgermeister Frieder Gebhardt. Wichtig sei lediglich, dass installierte Objekte und der Baumbestand nicht weichen müssen und die Wege für Fußgänger nicht behindert werden. Schon ganz klar definiert ist der Zeitplan für das Projekt: Die Ausschreibung sieht vor, dass die Skulptur oder Plastik selbst spätestens am 23. Dezember 2017 eingeweiht werden soll. Gebhardt findet, dass das Vorhaben ein weiteres wichtiges Projekt neben der bereits vorhandenen Kunst im öffentlichen Raum ist. In Gesellschaft des markanten Brunnens aus rotem Vanga-Granit im Zentrum des Lutherplatzes und der ebenfalls steinernen Lutherbibel (beides Werke des 2016 verstorbenen Bildhauers Rudi Scheuermann) käme die neu geschaffene Skulptur ausgezeichnet zur Geltung.

Besonders an dem Wettbewerb ist auch, dass das Entstehen des Kunstwerkes (soweit möglich) vor Ort stattfinden soll, erläutert Walter Metzger, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit in der Sparkasse. So war es auch 2002, als ebenfalls im Rahmen von „Kunst vor Ort“ die Stelen von Christian Rothmann an der Ortseinfahrt nahe der Feuerwache errichtet wurden.

Für die Teilnahme an der Ausschreibung müssen zeichnerische Skizzen im Maßstab 1:10, Erläuterungen zur Arbeit, der künstlerische Werdegang, ein Ausstellungsverzeichnis sowie Kataloge oder Fotos der Werke der zurückliegenden fünf Jahre bis spätestens Mittwoch, 31. Mai 2017, eingereicht werden. Entgegen nimmt die Unterlagen der Kreisausschuss des Kreises Offenbach, Bereich Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur, Haus des Lebenslangen Lernens (HLL), Frankfurter Straße 160-166 in 63303 Dreieich. Auch per Mail an kultur@kreis-offenbach.de können alle nötigen Dokumente eingereicht werden. Rückfragen beantwortet Marcel Subtil, Leiter der Kulturförderung, Tel.: 06103/3131-1135. Alle eingereichten Arbeiten werden von einer Jury unter Einbindung der Evangelischen Kirchengemeinde Langen bewertet.

Weitere Infos: www.kreis-offenbach.de/kunst-vor-ort