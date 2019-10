„Kleckssteinmaler“ gestalten mobile Küche, die Schulen und Kitas ansteuern wird

Langen – Die „Kleckssteinmaler“, kreative Mädchen und Jungen aus der Einrichtung an der Konrad-Adenauer-Straße, pinseln, tupfen und zeichnen mit Unterstützung des pädagogischen Teams sowie ehemaliger Kita-Kinder an einer Auftragsarbeit: Sie gestalten den neuen Bauwagen des gemeinnützigen Vereins Junior Slow Frankfurt, das sogenannte Slow-Mobil.

Wenn es fertig bemalt ist, soll das Gefährt zu einer mobilen Küche umgebaut werden. Von einem Traktor gezogen, rollt das Slow-Mobil sodann an Schulen und Kitas in Frankfurt und Umgebung vor. Dort wollen die Vereinsmitglieder über gesundes Essen informieren und mit Kindern zwischen fünf und elf Jahren kochen.

+ Liebe geht durch den Magen und der bunte Anstrich verrät: In diesem Mobil wird lecker gekocht. © p

Vor zehn Jahren startete das Projekt mit dem ersten Bauwagen, den ebenfalls zuvor Kleckssteinmaler verziert hatten. Das Premierengefährt ist mittlerweile in die Jahre gekommen, sodass ein neuer fahrbarer Untersatz her musste. Was geblieben ist, war der Kontakt zwischen dem Verein und dem Vater eines ehemaligen Kita-Kindes. Dieser empfahl die Kleckssteinmaler erneut mit bestem Gewissen weiter, sodass die Mädchen und Jungen vom Steinberg erneut zum Zuge kamen. Die Motivskizzen zum Thema „Wahrzeichen Frankfurts“ entwarfen sie im Zuge einer Exkursion in die Mainmetropole. Es entstanden Hochhäuser, der Eiserne Steg, der Römer, Henniger-Turm und Hammermann, die Commerzbank Arena und vieles mehr. Bilder von großen und kleinen Köchen und Früchte aller Art spiegeln die Bestimmung des Wagens wider.