Kuriose Abstimmung über Straßenbeitragssatzung

Langen - Die Debatte über die Einführung einer Straßenbeitragssatzung ist um eine Facette reicher – und zwar um eine äußerst kuriose: Einstimmig empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung die Ablehnung des Antrags, wobei das Wort einstimmig durchaus als „mit einer einzigen Stimme“ zu sehen ist. Von Markus Schaible

Was dazu führt, dass das Votum keinerlei Aussagekraft hat. Die Ausgangslage ist klar: Regierungspräsidium und Landrat (als Kommunalaufsicht) versagen der Stadt Langen die Genehmigung des Haushaltsplans für 2017 – insofern darf die Verwaltung nur Geld ausgeben für das, was gesetzlich gefordert oder vertraglich vereinbart ist (unsere Zeitung berichtete). Auf eine Feststellung legt Bürgermeister Frieder Gebhardt (SPD) dabei besonderen Wert: „Der Etat wurde nicht abgelehnt, sondern nur noch nicht genehmigt.“ Und Fachbereichsleiter Uwe Daneke präzisiert: „Es gibt keinen Grund, uns die Genehmigung zu versagen. Aber es gibt ein Hindernis, das wir erst noch wegräumen müssen.“

Dieses Hindernis ist das Fehlen einer Straßenbeitragssatzung, mit der die Bürger bei der grundhaften Sanierung oder dem Ausbau von Straßen an den Kosten beteiligt werden. Langen sei nach dem Verständnis des Innenministeriums eine „defizitäre Gemeinde“ und das auch noch für längere Zeit, da nicht nur ein ausgeglichener Etat, sondern auch die Rückzahlung aller Schulden zähle, erklärt Daneke. Und deshalb sei die Stadt zu einer Straßenbeitragssatzung verpflichtet. Da nütze es auch nichts, dass noch im Herbst in einer E-Mail aus dem Kreishaus erklärt worden sei, Langen müsse für das Jahr 2017 nicht tätig werden, sondern erst für 2018, erfährt Christian Gött (CDU) auf Nachfrage. „Das ist rechtlich nicht bindend“, so Daneke.

Welche Konsequenzen es denn hätte, wenn die aktuell vorläufige Haushaltsführung (wie sie immer bis zu einer Genehmigung vollzogen wird) weiter andauere, will Gött wissen. Der Bürgermeister hat Beispiele parat:

Die Erweiterung der Kita Bullerbü, mit der die Warteliste für Betreuungsplätze verkürzt werden soll, liege auf Eis, da die benötigten zehn zusätzlichen Erzieherstellen nicht ausgeschrieben werden können.

Ebenso könnten zwei für die Flüchtlingshilfe benötigte Stellen nicht ausgeschrieben werden.

Wenn das Volkshochschulprogramm für das zweite Halbjahr nicht bis 23. Juni fertiggestellt werden könne, werde es im Herbst und Winter kein Angebot der Vhs geben.

Das komplette Kulturprogramm sei in Gefahr, weil keine Verträge abgeschlossen werden könnten.

Sämtliche Maßnahmen für das Citymarketing müssten eingestellt werden.

Die Vereinsförderung liege auf Eis, die Zuschüsse könnten nicht ausbezahlt werden (Ausnahme: Grundschul-Fördervereine, da die Nachmittagsbetreuung vertraglich geregelt ist). Dies könne für einige Vereine existenzgefährdend sein, wenn beispielsweise keine ausreichenden Rücklagen für Versicherungsbeiträge vorhanden sind.

All das, so die klare Aussage, kann nur abgewendet werden, wenn die Stadtverordnetenversammlung am 2. März die Satzung beschließt. „Und wenn sie das nicht tut?“, will Gött wissen. Komme darauf an, erwidert Gebhardt: Lehne sie ab, müsse er als Bürgermeister dem Beschluss widersprechen, um Schaden von der Stadt abzuwenden. Vertage sie die Entscheidung erneut, werde er sofort am nächsten Tag eine Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses einberufen.

Wenn die Satzung denn eingeführt werde: „Besteht die Möglichkeit, sie später – wenn es der Stadt einmal besser geht – wieder abzuschaffen?“, fragt Michael Kraus (UWFB). „Sehr unwahrscheinlich“, entgegnet der Verwaltungschef. Denn die Landesregierung wünsche sich eigentlich in jeder Kommune eine solche Satzung.

Die Ernüchterung ist den Kommunalpolitikern deutlich anzumerken. Eigentlich habe die CDU etwas dagegen, sich von übergeordneten Behörden derart die Pistole auf die Brust setzen zu lassen, betont Gött, aber er sehe es als extrem kritisch an, wenn die vorläufige Haushaltsführung endlos andauere. „Man könnte sagen: Wir haben bis zur letzten Patrone gegen die Satzung gekämpft. Aber jetzt geht es nicht mehr.“ Das aber wolle die Union noch mal in der Fraktion besprechen, deshalb kündigt Gött die Enthaltung der CDU-Leute im Ausschuss ab. Niemand sonst will vorpreschen, weshalb sich auch alle anderen Politiker enthalten – eben bis auf einen. Und so kommt Heinz-Georg Sehring (FWG-NEV) eine ganz besondere Rolle zu: Er lehnt die Satzung als einziger ab, was zur negativen Empfehlung für das Parlament führt. In der entscheidenden Sitzung aber werde er fehlen, kündigt Sehring schon mal an.

Parkplatzkampf im Großstadtdschungel Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa