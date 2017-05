Läufer füttern „Kriegskasse“für Bannwald

Langen - Sie hatten sich mehr Läufer erhofft, sind aber immerhin mit den gesammelten Spenden zufrieden: Der Ortsverband des BUND Langen-Egelsbach hatte zum Sponsorenlauf für den Bannwald aufgerufen – rund 64 Hektar an der südöstlichen Seite des Waldsees sollen für die weitere Kiesgewinnung gerodet werden.

Nahe des Wasserwerks beim Paul-Ehrlich-Institut weist eine Flagge Waldbesuchern den Weg zum Sponsorenlauf. Die meisten biegen aber ab und gehen nur spazieren. Rund 500 Meter weiter warten Marianne Wurm und Siegfried Eyrich an der Kreuzung Einzelheckschneise/Siebente Steinschneise auf Langener, denen „ihr“ Wald am Herzen liegt. Eine, die vorbeikommt, ist Christina Seim. Sie ist mit ihrem Sohn Jonathan eigentlich nur unterwegs für ihren Sonntagsspaziergang. „Dürfen wir auch spenden, ohne zu laufen?“, fragt die Langenerin. „Wir wohnen hier im Neurott und sind jede Woche mehrmals im Wald – der muss bleiben!“, meint Seim, während sie einen Geldschein in die Spendendose steckt. „Kriegskasse“ nennt Siegfried Eyrich vom BUND-Ortsverband die Dose: Mit dem gesammelten Geld will der BUND die Klage gegen die Auskiesung finanzieren.

Themenseite zum Langener Waldsee

Seim ist nicht die Einzige, die wissen will, ob es noch eine Chance gibt, die als Auskiesungsfläche ausgewiesenen Waldteile zu retten. „Das wissen nur die Anwälte und Richter, aber wir versuchen alles“, erklärt Wurm. Im Herbst entscheidet der Hessische Verwaltungsgerichthof in Kassel über die Klage des BUND. „Wir sehen gute Chancen, bei all den Fehlern, die bisher von der Firma Sehring gemacht wurden“, betont Eyrich. Andere Spaziergänger monieren gegenüber dem Ortsverein, dass im Wald zu viele Bäume entfernt wurden und dieser zu licht dasteht. „Das ist nicht Teil unserer Klage, denn der Wald ist ein Wirtschaftsbetrieb und wird von Hessen Forst verwaltet“, erklärt Eyrich.

Am Ende des Tages hat der BUND nur ein gutes Dutzend Läufer für seine Aktion gewonnen. „Wir haben zwar wenig Starter, dafür aber interessante Gespräche geführt und gute Spenden gesammelt“, zieht Eyrich dennoch ein positives Fazit. (lfp)