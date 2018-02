Wegen Alkoholfahrt und Unfallflucht vor Gericht

Langen - Trunkenheit am Steuer, eine demolierte Verkehrsinsel und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, so lauten die Vorwürfe gegen einen 53-Jährigen aus Langen, die derzeit vor dem Amtsgericht verhandelt werden. Von Sina Beck

Der Angeklagte beharrt jedoch darauf, seine Frau habe in der Tatnacht den Sportwagen gelenkt. Was diese dazu sagt, wird sich in zwei Wochen herausstellen, wenn Richter Ochs die Verhandlung fortsetzt.

In der Nacht auf den 10. Juli 2017 soll der zweifache Vater von der Fahrbahn abgekommen sein. Knapp 1,4 Promille habe er laut Anklageschrift mindestens intus gehabt, als er von Egelsbach kommend auf der Darmstädter Landstraße nach Langen fuhr und am Ortseingang auf die Verkehrsinsel in Höhe der Bushaltestellen beim Lidl auffuhr. An dieser entstand ein Schaden von 700 Euro. Der Angeklagte habe daraufhin den kaum noch fahrtüchtigen Maserati auf das Gelände des benachbarten Autohauses Schroth manövriert und sich anschließend zu Fuß vom Unfallort entfernt, so der Vorwurf.

Der selbstständige Karosseriebauer und Lackierer bestreitet, in der Nacht selbst das Auto gefahren zu haben. Von seiner Mitfahrgelegenheit im Stich gelassen, habe er zunächst zu Fuß den Heimweg von seinem Stammtisch in Gräfenhausen angetreten, von unterwegs aber seine Ehefrau kontaktiert, damit sie ihn mit dem Auto abhole. Bereits während der Rückfahrt hätten sich die Eheleute gestritten, erklärt der Angeklagte. Nachdem seine Frau ungebremst auf die Verkehrsinsel aufgefahren sei (deren Beschilderung nach seinen Angaben schon vorher beschädigt war), sei der Streit eskaliert. Seine Frau habe den Angeklagten wütend stehenlassen, er sei dann in Richtung Polizei aufgebrochen, um den Unfall zu melden. Auf Richter Ochs’ Nachfragen, warum er denn nicht sein Handy benutzt habe, behauptet er, dieses nicht mehr gefunden zu haben.

Eine 38-jährige Zeugin, die von der lauten Kollision mit der Verkehrsinsel aus dem Schlaf gerissen wurde und das weitere Geschehen von ihrem Balkon aus beobachtete, verständigte inzwischen jedoch die Polizei. Auch ein 28-jähriger Anwohner ging, aufgeschreckt von dem lauten Geräusch, zunächst an sein Fenster und anschließend auf die Straße. Beide Augenzeugen geben an, nur eine Person gesehen zu haben, die aus dem Auto ausstieg und sich dann vom Unfallort entfernte. Der 28-jährige Langener bemerkt zudem, dass die Beschilderung der Verkehrsinsel zuvor in der Nacht noch intakt gewesen sei, als er von einem Feuerwehreinsatz zurückkehrte.

Der Angeklagte konnte dank Personenbeschreibung und Angabe der Fluchtrichtung in Höhe der Egelsbacher Straße von der Polizei aufgegriffen werden. Während der 53-Jährige die vorläufige Festnahme als unverhältnismäßig drastisch empfand, haben die Polizisten den alkoholisierten Angeklagten, der den Autoschlüssel bei sich führte, nach Aussage eines Kollegen als äußerst unkooperativ erlebt. Die Aussage des Angeklagten sowie seiner Ehefrau (die ihn gegen vier Uhr morgens auf der Wache abholte), dass nicht er das Fahrzeug geführt habe, sei dabei von den Beamten gar nicht in die Ermittlungsakten aufgenommen worden.

Zur Klärung des Sachverhalts möchte der Verteidiger die direkt bei der Festnahme involvierten Polizisten anhören. Auch die Zeugenaussage der Ehefrau des Angeklagten steht noch aus und dürfte von großer Relevanz sein. Die Verhandlung wird fortgesetzt.

