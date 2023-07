Mitten in der Nacht: Heuballen auf Feld brennen lichterloh

Von: Erik Scharf

Rund 80 Heuballen brennen auf einer Wiese bei Langen. (Symbolfoto) © Ulrich Wagner/Imago

Auf einem Feld bei Langen gehen 80 Heuballen in Flammen auf. Anwohner alarmieren die Feuerwehr.

Langen – Erst am Mittwoch brennende Strohballen auf einem Lkw bei Langen für eine lange Sperrung der B3. In den frühen Morgenstunden am Samstag (1. Juli) gingen auf einem Feld rund 80 Heuballen in Flammen auf Das teilte die Polizei Südosthessen mit.

Gegen 1 Uhr hätten Anwohner den Brand auf einer Wiese östlich der Darmstädter Straße gemeldet. „Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden“, teilte die Polizei mit.

Der Schaden wird auf ersten Angaben zufolge auf 2500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/80981234 entgegen. (esa)

Bei dem Brand am Mittwoch brannten in Langen 50 Heuballen.