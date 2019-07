A661-Brücke wird Dauerbaustelle

In die Jahre gekommen ist die Langener A 661-Talbrücke. Ab Montag, 8. Juli, setzt Hessen Mobil zum Sanierungs-Rundumschlag an, der sich bis August 2020 hinziehen wird.

Sie firmiert unter der Bezeichnung Talbrücke (auch wenn weit und breit keine Berge in Sicht sind), ist 212 Meter lang, 48 Jahre alt – und: ein Sanierungsfall. Die Rede ist von der Brücke der Autobahn 661 in Höhe Mühltal/Südliche Ringstraße.

Langen – Hessen Mobil startet die Reparaturarbeiten am Montag, 8. Juli. Die gute Nachricht: In den ersten Wochen bleiben alle vier Fahrspuren wie gewohnt befahrbar. Die schlechte: Alles in allem dauern die Bauarbeiten über ein Jahr, nämlich bis Ende August 2020.

Die Brücke besteht aus zwei separaten Teilen, die in zwei Bauphasen nacheinander saniert werden. Im Zuge der Arbeiten werden unter anderem Fahrbahn, Schutzplanken und Geländer erneuert. Zu Beginn fallen vorbereitende Arbeiten an – in dieser Zeit bleiben alle vier Fahrstreifen über die Brücke befahrbar. Während der eigentlichen Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich Mitte August starten, werden die Fahrstreifen auf die jeweils gegenüberliegende Brückenhälfte übergeleitet. Hierbei wird die Zahl von vier (zwei je Fahrtrichtung) auf drei Fahrstreifen reduziert. Zunächst beginnt die Sanierung auf dem östlichen Überbau in Richtung Frankfurt. Danach folgt die Sanierung des Überbaus in Fahrtrichtung Egelsbach.

Aus Sicherheitsgründen muss der Wirtschaftsweg, der unter der Talbrücke verläuft, beginnend von der Abzweigung Teichstraße für die gesamte Dauer der Bauzeit komplett gesperrt werden. Den Verkehrsteilnehmern wird eine Umleitung zur Verfügung gestellt, die unter der Überführung der B 486 (Offenthaler Landstraße) beginnt. Hessen Mobil empfiehlt, der Beschilderung vor Ort zu folgen, die auf Höhe des Waldhauses Hotz auf die Kreisstraße 172 (Koberstädter Straße) führt. Von dort aus ist die Weiterfahrt auf die B 486 möglich.

Holger Borchard