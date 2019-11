Alptraum aller Eltern: Junge (2) verschwindet aus Kita in Langen

In Langen ist ein Junge (2) zwischenzeitlich aus der Betreuung einer Kita verschwunden. Jetzt haben sich die Eltern zu Wort gemeldet.

Update vom Donnerstag, 21. November 2019, 16.40 Uhr: Mittlerweile haben sich weitere Eltern zu Wort gemeldet, die ihre Kinder durch den Spielkreis in Langen betreuen lassen, in dem vor einigen Tagen ein zweijähriger Junge zwischenzeitlich verschwunden war. „Wir als Eltern stehen voll und ganz hinter der Einrichtung“, erklären Isabelle Delbrück und Jenny Otto im Gespräch mit dieser Zeitung. Alle Eltern hätten den insgesamt vier Erziehern ihr Vertrauen ausgesprochen - Bedenken, ihre Kinder weiterhin in die Betreuung zu geben, bestünden keine.

Betreuung in Langen: Eltern äußern sich über Erzieher der Kita

„Die Erzieher haben bei einem Treffen mit uns Eltern viel Bedauern darüber gezeigt, was passiert ist“, so die beiden Eltern. Das Gespräch sei „sehr emotional“ gewesen. Die Mutter des zweijährigen Jungen, der mehrere hundert Meter von der Kita entfernt von einer Joggerin gefunden und wohlbehalten zurückgebracht wurde, hatte den Erziehern vorgeworfen, sich nicht angemessen entschuldigt zu haben. Nach Aussage der übrigen Eltern sei das nicht nachvollziehbar: Die Erzieher hätten sich unmittelbar und danach nochmals telefonisch bei der Mutter entschuldigt.

Update vom Mittwoch, 20. November 2019, 14.13 Uhr: Nachdem in Langen ein Junge (2) zwischenzeitlich aus einer Kita verschwunden war, irritiert der Umgang der Erzieherinnen mit dem Vorfall. Unsere Kommentatorin schreibt: „Was aber erstaunt, ist die Haltung der Erzieherinnen. Anstatt sich ehrlich zu entschuldigen und einen Fehler oder ein Versäumnis einzuräumen und vielleicht gleichzeitig zu betonen, dass sie künftig ein noch wachsameres Auge auf die ihnen anvertrauten Kinder werfen, kommt die Aussage, dass sie sich nicht verantwortlich fühlen.“ Der ganze Kommentar ist hier zu lesen.*

Erstmeldung vom 20. November 2019: Langen – Der Kleine ist ausgebüxt, raus aus dem Tor und hat sich in Richtung Paddelteich auf den Weg gemacht. Eine zufällig vorbeikommende Joggerin findet das weinende Kind und bringt es unbeschadet zurück. Ungefährlich war dieser Ausflug allerdings nicht – auf den Straßen sind die Autos schnell unterwegs, an der Brückenbaustelle rangieren große Fahrzeuge und auch der Teich birgt Gefahren, die man sich lieber gar nicht ausmalen mag.

Langen: Junge (2) verschwindet aus der Kita - Verhalten der Erzieher irritiert

Was ist passiert? Die Schilderungen, wie Haktan verschwunden ist und wie lange das Kind möglicherweise alleine unterwegs war, gehen stark auseinander. „Erst am Vortag hatte mir die Erzieherin berichtet, dass sich Haktan die Hausschuhe aus- und seine Stiefelchen angezogen habe. An der Tür hätten sie ihn dann noch eingefangen“, berichtet Gögdas. Bei dieser Vorgeschichte versteht sie noch weniger, warum nicht besser auf das Kind geachtet wurde. Der Vorwurf der verletzten Aufsichtspflicht steht im Raum.

„Ich habe mich geärgert, als ich auf das Gelände kam, weil die Gartentür offen war. Als ich reinkam, rief mich eine Erzieherin zu sich, ich bin ihr ins Bad gefolgt. Nach einem kurzen Moment kam die zweite Erzieherin dazu und fragte, ob Haktan bei uns ist. Dann brach natürlich sofort Hektik aus, als deutlich wurde, dass er nicht da ist“, erzählt die Mutter. Die Frauen suchen in Langen die wenigen Räume ab und gehen dann in den Garten. „Dort kam mir eine völlig fremde Frau mit meinem Kind auf dem Arm entgegen“, so Gögdas.

Junge verschwindet aus Kita in Langen: Kontakt zur Joggerin nach einigen Tagen

Da sie sich zuerst einmal um ihren Sohn kümmert, kann sie nicht mehr mit der Zeugin sprechen. Der Kontakt zu der Joggerin entsteht erst Tage später durch einen Aufruf bei Facebook. „Bis dahin dachte ich, Haktan war alleine im Garten. Dass er eine ganze Weile alleine auf dem Feldweg unterwegs war, wurde mir erst bewusst, als ich mit Jessica Trippel sprach“, so Kader Gögdas.

Die Erzieherin in der Elterninitiative ist aufgebracht, dass die Geschichte des Kindes, das zwischenzeitlich verschwunden ist, jetzt öffentlich wird: „Es ist eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass der Junge aus der Tür laufen konnte“. Sie habe Haktan, der „ohnehin schwierig“ sei, zu seiner Mutter geschickt, als sie diese durch das Fenster kommen sah. „Weil Kader ins Bad ging, konnte er sie nicht sehen. Dann ist er offensichtlich nach draußen, um die Mama zu suchen“, erzählt die Erzieherin ihre Sicht. Natürlich dürfe es nicht sein, dass der Kleine aus dem offenen Haupttor rausläuft. Es gebe innerhalb der Einrichtung in Langen Sicherungen, aber Haktan könne sie öffnen und selbst das Türchen überwinden, indem er sich auf einen Stuhl stellt und darüber klettert, berichtet die Erzieherin. Abschließen sei keine Option, da es sich um Fluchtwege handele.

+ Wieder vereint: Kader Gögdas mit ihrem Sohn Haktan, der für große Aufregung sorgte. © Jost

Das geöffnete Außentor sei ein Problem, gibt die Erzieherin zu. Das städtische Gebäude, in dem der Spielkreis 17 unter Dreijährige betreut, wird von einem interkulturellen Treff mitgenutzt. „Die Leute gehen raus und machen die Tür nicht zu“ – dies sei nicht ihre Schuld. Sie habe sich nach dem Vorfall an die Stadt Langen gewandt, um eine automatisch zufallende Tür zu beantragen. Wieder benutzt sie die Worte „Verkettung unglücklicher Umstände“, aus denen „sie sich jetzt keinen Strick“ drehen lasse. „Wir fühlen uns nicht verantwortlich, ich sehe keine Schuld bei uns. Es passiert in 90 Prozent der Kitas, dass mal Kinder entwischen“, so die Erzieherin.

Junge verschwindet aus Kita in Langen: Joggerin beschreibt die Situation

Joggerin Jessica Trippel kann die Aufregung von Kader Gögdas verstehen. Haktan könne nicht nur fünf Minuten verschwunden sein, wie es nach der Beschreibung der Erzieherinnen aussehe. „Ich fand den Jungen in der Nähe der Kreuzung in Richtung Paddelteich. Er weinte, hatte keine Jacke und nur Hausschuhe an. Es war offensichtlich, dass er weggelaufen ist“, schildert Trippel ihre Begegnung mit dem Jungen. Die beschriebene Kreuzung in Langen ist rund 350 Meter entfernt. Eher unwahrscheinlich also, dass der Junge diese Strecke in fünf Minuten gelaufen ist und die kurze Zeit, die Kader Gögdas mit der Erzieherin im Bad stand, noch reichte, dass die Joggerin das Kind einsammeln und zurücktragen konnte. „Vielleicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde“ sei es schon draußen gewesen, schätzt Trippel: „Eine lange Zeit auf dieser gefährlichen Strecke.“

Kader Gögdas ist entsetzt, dass es von Seiten der Erzieher in Langen keine richtige Entschuldigung gab, dass ihr Junge verschwunden war: „Erst drei Tage später, als klar war, dass ich die Zeugin kontaktiert hatte, habe ich mehrere Anrufe bekommen, die ich dann aber nicht annahm.“ Auch bei Jessica Trippel haben die Erzieherinnen angerufen. „Sie haben sich dafür bedankt, dass ich das Kind aufgesammelt und zurückgebracht habe. Zu mir waren sie sehr nett, aber sie haben nicht gut über Kind und Mutter gesprochen.“

Junge verschwindet aus Kita: Vorfall könnte arbeitsrechtliche Folgen haben

Gögdas wollte den Vorfall zur Anzeige bringen. Polizeisprecherin Andrea Ackermann erklärt, warum es kein Fall für die Kollegen ist: „Eine verletzte Aufsichtspflicht wird erst zum Straftatbestand, wenn etwas passiert ist“, so die Beamtin des Polizeipräsidiums Südosthessen. Arbeitsrechtliche Folgen könne es aber haben.

Die Stadt Langen hat in dem Fall keine Verantwortung. „Es ist eine private Elterninitiative“, sagt Pressesprecherin Sabine Dexheimer. Die Einrichtung werde offiziell als Spielkreis geführt. In Kitas gibt es regelmäßig Sicherheitsbegehungen durch den Kreis Offenbach. „Spielkreise müssen die Auflage nicht erfüllen.“

Gögdas wie auch die Erzieherin kündigen an, sich anwaltlich beraten zu lassen.

