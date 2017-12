Altes Kino kaum wieder zu erkennen

Langen - Das ehemalige UT Kino in der Rheinstraße 32 erfährt einen „Neustart“, seit die Internationale Jesus-Gemeinde (IJG) es als Hauptmieter übernommen hat. Von Manuel Schubert

Die Mitglieder der Freikirche gestalten das Gebäude nach und nach überwiegend in Eigenregie um – was angesichts der 93 Jahre alten Bausubstanz überfällig ist. In der Luft liegt ein beißend-süßlicher Geruch von Sprühfarbe. Den beiden jungen Frauen scheint das jedoch nichts auszumachen. Gut gelaunt drücken sie mithilfe einer Heißklebepistole hölzerne Buchstaben an die Wand. „Events“, steht am Ende schwarz auf weiß dort geschrieben. Die große Tafel, die künftig direkt neben der Eingangstür über die Aktivitäten der Internationalen Jesus-Gemeinde (IJG) informieren soll, ist einer der letzten Handgriffe, die im neuen Foyer des Gemeindehauses noch zu tätigen sind. Ansonsten ist der Eingangsbereich des früheren Neuen UT Kinos schon kaum wieder zu erkennen.

Es ist ein moderner Anblick, mit weiß-grauen Streifen an den Wänden und warmem, orangefarbenem Licht. Wo sich einst die Kinokasse befand, steht nun eine geräumige Kaffeetheke aus hellen Holzbalken, auf einer gigantischen schwarzen Tafel steht mit Kreide das Angebot geschrieben: Espresso, Espresso Macchiato, Capuccino mit Karamell- oder Zimtgeschmack. Und wo früher Plakate das Kinoprogramm ankündigten, findet man nun Glasvitrinen mit christlichen Büchern, CDs, DVDs und Armbändern.

Ein Buch trägt den Titel „Neustart“. Einen solchen hat auch das alte Haus in der Rheinstraße 32 durchlebt, seit Ex-Kinochef Jürgen Seebacher im August 2013 seine beiden Lichtspielhäuser dichtgemacht und die IJG das Gebäude als Hauptmieter übernommen hat. Schon seit 2005 hatte die Freikirche ihre sonntäglichen Gottesdienste im UT abgehalten, unter der Woche musste sie in ein Bürogebäude im Industriegebiet ausweichen. Nun kann sie das Gebäude nach eigenem Gusto umgestalten.

Das ist in dem 93 Jahre alten Bauwerk auch dringend notwendig. Viel Geld hat die Gemeinde, die sich ausschließlich durch freiwillige Spenden finanziert, nicht. Daher geschieht das Gros der Umbauten in Eigenregie. Für die lange fällige Renovierung des Eingangsbereichs trafen sich die freiwilligen Helfer an fünf Abenden und einem kompletten Samstag zum Streichen, Schleifen und Hämmern, das Design überlegt hat sich Anette Bartke von der Künstlergruppe Art People.

Doch nicht nur optisch entwickelt sich die Gemeinde in ihrem neuen Zuhause stetig weiter. In diesem Jahr wird die IJG an Heiligabend erstmals zwei Gottesdienste anbieten. Beginn ist um 15 und um 16.30 Uhr. Grund: Vor einem Jahr wurde es am 24. Dezember so voll im Gemeindehaus, dass man aus Brandschutzgründen einige Leute nach Hause schicken musste. „Und wer will schon an Heiligabend weggeschickt werden?“, fragt Thomas Tschur, Mitglied der Gemeindeleitung. Bei beiden Gottesdiensten wird der Gemeindechor auftreten. Eine Hörprobe gibt es ab sofort im Netz: Bei Itunes und Spotify ist soeben der Song „He Is Exalted“ erschienen.

Dietzenbach feiert Wiedereröffnung von Kino und Pub: Bilder Zur Fotostrecke

Der Doppel-Gottesdienst sei ob steigender Besucherzahlen eine prinzipielle Überlegung für den Sonntag, deutet Tschur an. „Aber dann brauchen wir auch die doppelte Zahl an Mitarbeitern“, sagt der 55-Jährige. „Das ist noch Zukunftsmusik.“ Längst etabliert hat sich hingegen der spanischsprachige Gottesdienst, der einmal im Monat samstagabends stattfindet. Ebenso wie die monatlichen Filmabende – am heutigen Samstag wird die Gemeinde wieder zum Kino, der Titel des Films darf allerdings aus lizenzrechtlichen Gründen nicht genannt werden. Nur so viel sei verraten: Es geht um eines der berühmtesten Weihnachtslieder der Welt. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt frei.

Auch im neuen Jahr wird den Gemeindemitgliedern nicht langweilig werden. „Als nächstes soll der graue Kinosaal ein bisschen aufgepeppt werden“, blickt Tschur voraus. Die zerschlissenen Stoffbehänge, ein Überbleibsel aus der Kino-Zeit, haben ihre besten Jahre hinter sich. Auch eine neue Wandheizung und eine Klimaanlage sind im Gespräch. Tschur ist sicher: „Hier wird immer wieder was passieren.“