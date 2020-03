Mehr als Bedauern ist nicht drin - Abriss nicht zu verhindern

Sehr zum Bedauern der Bewohner von Langen wird erneut ein Fachwerkhaus abgerissen. Verhindern lässt sich das nicht.

Langen – Sie sind echte Hingucker in der Altstadt: Zwar hat Langen kein zusammenhängendes Fachwerkensemble wie Dreieichenhain oder Seligenstadt, dennoch prägen viele der charakteristischen Gebäude mit sichtbarem Holzskelett den historischen Kern der Stadt. Doch es werden weniger: Gerade erst wurde eines im Leukertsweg (Ecke Lerchgasse) abgerissen, nun wird eins am Beginn der Dieburger Straße abgetragen. In der Bevölkerung wird das mitunter kritisch gesehen – „es ist sehr schade, dass ein Abriss wertvoller Fachwerkhäuser genehmigt wird“, schreibt uns ein Leser. Doch eine solche Aussage, so verständlich sie auch sein mag, folgt einem Trugschluss – nämlich, dass es eine Instanz gibt, die frei entscheiden kann, ob ein Haus abgerissen werden darf oder nicht.

„Natürlich ist der Abriss sehr schade“, sagt Erster Stadtrat Stefan Löbig, selbst Bewohner eines historischen Gebäudes in der Altstadt: „Aber es gibt keine Handhabe, das zu verhindern – es sei denn, das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Aber das ist in den beiden jüngsten Fällen nicht so.“

In der Dieburger Straße wurden gleich mehrere aneinanderhängende Grundstücke samt dahinter liegender Flächen, die bislang von einem Gewerbebetrieb genutzt wurden, en bloc verkauft. „Wir waren lange in Verhandlung“, berichtet Löbig, „mit dem Ziel, dass dort beispielsweise die Baugenossenschaft zum Zug kommt und zumindest preisgünstigen Wohnraum schafft.“ Aber letztlich hätten Investoren Preise geboten, die ein solches Vorhaben unmöglich machten. „Ein solcher Investor strebt eine Maximalausnutzung dessen an, was dort möglich ist“, sagt Löbig. Zumindest habe die Bauberatung im Rathaus es in Gesprächen geschafft, auf die Neugestaltung Einfluss zu nehmen: „Wir haben es von der Höhe her abgefedert.“

Aber zurück zum generellen Thema Abriss von alten Gebäuden: Meist seien die Häuser in nicht gerade bestem Zustand und verfügen über kleine Räume und nur wenig Wohnfläche. Beispiele seien die kürzlich für den Supermarkt abgerissenen in der Bahnstraße – auch das Stoff für viele Diskussionen in der Stadt: „Drei Häuser waren komplett marode, eines noch in halbwegs bewohnbarem Zustand – 80 Quadratmeter Wohnfläche, Miniräume, keine Toilette im Inneren“, sagt Löbig. „Natürlich kann man fast jedes Haus sanieren – aber da muss sich ein Liebhaber finden, der das auch bezahlt.“ Und einen Investor, der ein Fachwerkhaus erneuert und nur daneben etwas Neues baue, gebe es kaum.

Der Ruf nach dem Denkmalschutz werde schnell laut, gehe aber auch an der Realität vorbei: „Da hat die Stadt gar nichts zu sagen. Vielmehr muss der Besitzer selbst beim Land beantragen, dass sein Haus unter Denkmalschutz gestellt wird. Und das wird wohl kaum jemand machen, wenn er beabsichtigt, es zu verkaufen.“ Zudem habe das Land auch kein gesteigertes Interesse, zu viele Gebäude unter Schutz zu stellen. Zum einen sei der Personalaufwand im Denkmalschutz hoch (und damit teuer), zum anderen können dann die Sanierungskosten über zehn Jahre von der Steuer abgesetzt werden, was dem Land Steuerausfälle beschere, weiß der Erste Stadtrat. In Langen komme noch dazu, dass viele der schönen Gebäude so alt gar nicht seien wie in vergleichbaren Städten, wo sie aus dem Mittelalter stammen.

Löbig erinnert auch daran, dass es vor längerer Zeit („bestimmt zehn oder zwölf Jahre“) eine Veranstaltung für Besitzer historischer Gebäude mit Verwaltung und Kommunalpolitikern gab. „Wir haben damals Unterstützung zugesagt, aber die Resonanz war gleich Null.“

Für die nahe Zukunft stehe die dringend notwendige Überarbeitung der Altstadtsatzung auf der Agenda. „Und wir können natürlich auch noch mal die Werbetrommel rühren bei den Besitzern“, so Löbig. Am Ende aber sei es immer eine Entscheidung des Eigentümers: „So sehr wir das Verschwinden von Fachwerkhäusern bedauern, verhindern können wir es nicht.“