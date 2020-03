Familienbetrieb - Altstadtfriseur Johann in Langen feiert 50-jähriges Bestehen

Seit 50 Jahren ist der Altstadtfriseur Johann in der Fahrgasse eine Institution. Seit der Eröffnung 1970 hat sich viel getan, aber eines hat sich nicht geändert: Der Salon ist immer noch in Familienhand – und die nächste Generation schwingt schon die Schere.

Langen – Früher war der Boden noch gefliest, die Tapete war knallrot mit typischem 70er-Jahre-Muster. Heute sind die Wände in schickem Dunkelrot gehalten, daran hängen Spiegel im Retro-Look und auf dem Boden liegt helles Laminat. Seitdem Susanne Giesecke den Friseursalon 2007 von ihren Eltern Ingrid und Werner Johann übernommen hat, hat sich der Laden schon mehrfach optisch verändert. „Das Ambiente ist mir wichtig“, sagt Giesecke. In der Mitte des großen Salons hat sie alte Holzschränke aufgestellt, mit Accessoires und Haarprodukten.

Als ihre Eltern den Salon eröffnet haben, wurden noch Schlaghosen getragen. Auf dem Kopf waren Föhnfrisur, Dauerwelle und Lockenmähne angesagt: Am 4. März 1970 haben sich Ingrid und der im vorigen Jahr verstorbene Werner Johann mit ihrem Laden selbstständig gemacht. Sieben Jahre zuvor hatten sie sich kennengelernt – damals waren beide noch in einem Langener Salon angestellt. 1969 entdeckte der Friseurmeister Johann dann ein leer stehendes ehemaliges Milchgeschäft, das das Paar zum Salon umgestaltete. „In den ersten acht Jahren waren wir in der Obergasse“, erzählt Ingrid Johann. „Unser alter Chef war nicht begeistert, wir haben viele Kunden mitgenommen“, erinnert sie sich.

Langen: Friseursalon seit 1978 in der Fahrgasse 9

1978 ist die Familie dann in das alte Fachwerkhaus in der Fahrgasse 9 gezogen, in der der Friseursalon noch heute untergebracht ist. Für Susanne Giesecke war klar, dass sie den Laden einmal übernehmen würde. „Ich habe in Neu-Isenburg gelernt und bin dann nach der Lehre hierher gekommen“, erzählt sie. Zunächst hat die heute dreifache Mutter in Teilzeit gearbeitet, dann ist sie voll eingestiegen und hat schließlich übernommen. „Da war mein Vater auch schon 63.“

+ Bild aus Anfangstagen: Ingrid Johann mit der kleinen Tochter Susanne vor dem damaligen Friseurgeschäft. © p

Grundlegendes habe sich in all den Jahren nicht verändert. Schon längst werde mehr als Waschen, Schneiden, Legen verlangt. Farbe sei für die Langener nach wie vor ein großes Thema. „Momentan sind Strähnentechnik und Farbverläufe angesagt – aber natürlich und dezent“, sagt Giesecke. Regelmäßig bilde sich das vierköpfige Team – eine Friseurin ist sogar seit über 25 Jahren dabei – weiter und lerne neue Techniken. Das sei anders als zu den Zeiten der Eltern: „Man muss viel flexibler sein, alles verändert sich so schnell.“

Neue Mentalität der Kunden in Langen: Man geht seltener zum Friseur

Auch die Mentalität der Kunden sei heute eine andere: Während es früher bei vielen gang und gäbe war, sich einmal in der Woche die Haare machen zu lassen, geht man heute nur noch ab und zu zum Friseur. „Wir haben aber immer noch viele Stammkunden aus der Anfangszeit“, bestätigen Mutter und Tochter. „Einer Kundin habe ich damals die Hochzeitsfrisur gemacht, sie kommt noch heute regelmäßig“, sagt Ingrid Johann, mittlerweile im Ruhestand.

Das Vertrauen in den Familienbetrieb ist groß. Und die nächste Generation ist schon am Ball: Susanne Gieseckes Tochter Emely lernt ebenfalls das Handwerk. Bei einem Friseursalon in Darmstadt sammelt sie Erfahrung, hilft aber auch im Langener Familienbetrieb aus. „Die Nachfolge ist also gesichert“, sagt Giesecke lächelnd.

Langen: 50. Geburtstag wird vom Friseursalon mit Aktionstagen begangen

Es sei bedauerlich, dass dem Friseurberuf immer noch für viele ein schlechtes Image anhafte. Für Giesecke ist es eine tolle Arbeit. „Ich kann kreativ sein und vor allem sehen, wie sich Menschen verwandeln“, sagt die Friseurmeisterin. Und: Auch heute noch plaudern viele Kunden auf dem Friseurstuhl über Privates – auch die Jüngeren. „Wir sind im Grunde auch Psychologen. Nach der Kopfmassage kommt der Redeschwall“, sagt Giesecke. Bei manchen erfahre man so viel – „da lebt man mit den Leuten“, meint Ingrid Johann.

Den 50. Geburtstag begeht das Team neben einer internen Feier mit Freunden und Wegbegleitern auch mit Aktionstagen ab Mittwoch.

von Julia Radgen