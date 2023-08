Zwei Autos brennen in Langen aus – Riesige Rauchsäule weithin sichtbar

Von: Anna Kirschner

Teilen

Eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin fährt auf ein geparktes Auto auf. Mit fatalen Folgen, denn beide Autos brennen vollständig aus. Der Schaden: 32.000 Euro.

Langen – In der Annastraße in Langen (Kreis Offenbach) sind am Dienstag gegen 20.15 Uhr zwei Autos nach einem Unfall vollständig ausgebrannt. Die 37-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, als sie mit ihrem BMW auf einen geparkten Wagen der Marke Dodge auffuhr. Das berichtet die Polizei. Demnach war die Frau vermutlich alkoholisiert.

In der Annastraße in Langen brannten am Dienstag (29. August) zwei Autos nach einem Unfall aus. © Feuerwehr Langen

Nach Unfall in der Annastraße in Langen brennen zwei Autos komplett aus

Nach dem Aufprall fing der BMW laut Polizeibericht direkt Feuer, das auch schnell auf das geparkte Auto übergriff. Im Dodge war ein Gastank verbaut. Beide brannten vollständig aus, eine Rauchsäule war weithin zu sehen. Vor dem Dodge war ein drittes Fahrzeug geparkt, das ebenfalls beschädigt wurde, aber kein Feuer fing. Insgesamt entstand ein Schaden von 32.000 Euro. Die Fahrerin des BMW konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Der BMW fuhr am Dienstag auf den Dodge auf, beide Fahrzeuge fingen daraufhin Feuer © Marvin Filipovic/5Vision.News

Die Feuerwehr Langen berichtet, dass verschiedene Notrufe eingingen und einem zu entnehmen war, dass das Feuer auf ein naheliegendes Gebäude überzugreifen drohe. Deshalb rückte sie mit 25 Einsatzkräften und auch ihrer Drehleiter an. Da vor dem Dodge ein weiteres Auto geparkt war, verlegte die Feuerwehr zwei Rohre, um von beiden Seiten das Feuer löschen zu können. Normalerweise wird bei einem Autobrand nur mit einem C-Rohr gearbeitet. Nach Angabe des stellvertretenden Stadtbrandinspektors Christian Buchold war das Feuer aber sofort unter Kontrolle und – die Nachlöscharbeiten einbegriffen – nach etwa einer dreiviertel Stunde gelöscht.

Die Straße war während der Löscharbeiten voll gesperrt. Die Autos wurden gegen 22.15 Uhr abgeschleppt, um 23.35 war die Straße schon wieder gereinigt. (anki)

Vor kurzem legte ein großflächiger Stromausfall Langen, Egelsbach, Teile von Dreieich und weitere Ortschaften im Umkreis lahm.