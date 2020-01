„Haben Notfallplan verschärft“ -Langens Asklepios-Arzt Dr. Ralf Lehmann über den Umgang mit dem Coronavirus

Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen und die ersten Erkrankungsfälle zeigen: Es kann sich rapide verbreiten.

Langen - Wie die Asklepios Klinik auf den Ernstfall vorbereitet ist und was bei Symptomen zu tun ist, erklärt Prof. Dr. Ralf Lehmann. Als Chefarzt der Medizinischen Klinik I ist erunter anderem für die Internistische Intensivmedizin zuständig.

Haben sich bei Ihnen schon Patienten mit Verdacht auf das Coronavirus vorgestellt?

Einzelne Patienten haben sich schon mit der Fragestellung vorgestellt. Es handelte sich hier aber um harmlose Atemwegsinfekte, sodass wir diesbezüglich keinen Fall diagnostiziert und behandelt haben.

Wie ist die Asklepios Klinik auf den Ernstfall vorbereitet? Wurden etwa die Mitarbeiter speziell gebrieft?

Grundsätzlich haben wir an unserer Klinik ein exzellentes Hygiene- und Isolationsmanagement, das sich die letzten Jahre bei den immer wieder zu bewältigenden Risikokonstellationen wie Grippewelle, Norovirus oder Krankenhauskeimen bewährt hat. Die Maßnahmen sind auf die aktuelle Situation mit der Erstellung eines entsprechenden Plans angepasst und geschärft worden. Daran sind die Krankenhaushygiene und verantwortliche Mitarbeiter des Pflege- und ärztlichen Dienstes beteiligt. Das Vorgehen wurde explizit festgelegt. Unsere Mitarbeiter sind entsprechend geschult, aber schon über Jahre mit den notwendigen Isolationsmaßnahmen vertraut.

Durch die Nähe zum Frankfurter Flughafen gilt die Rhein-Main-Region als besonders gefährdet. Steht die Asklepios Klinik mit Behörden und anderen Krankenhäusern im Austausch?

Natürlich. Durch unser großes Einzugsgebiet mit dem größten Aufkommen an internistischen Notfallpatienten im Rhein-Main-Gebiet sind wir eng mit den entsprechend übergeordneten Stellen verzahnt. Zusätzlich haben wir auch aufgrund unseres Status als akademisches Lehrkrankenhaus der Universitätsklinik Frankfurt eine enge Verzahnung auf medizinischer Ebene. Wir nutzen zum Teil die dortige Expertise bei der Bestimmung entsprechender Proben, die Behandlung kann bei uns erfolgen. Insbesondere durch unseren intensivmedizinischen Schwerpunkt – unter anderem mit der Möglichkeit, die Herz-Lungenmaschine einzusetzen – bekommen wir Patienten aus Rhein-Main und überregional bei schweren Herz-Kreislauferkrankungen, aber auch Atemwegserkrankungen zur Spezialbehandlung zugewiesen.

Die Verunsicherung ist groß: Was raten Sie einer Person, die mit Menschen aus dem Risikogebiet in China Kontakt hatte und entsprechende Symptome an sich feststellt?

Das Vorgehen richtet sich nach der Schwere der Symptome. Bei leichten Symptomen kann der Hausarzt aufgesucht werden. Bei schweren Krankheitssymptomen mit hohem Fieber oder Atemnot ist natürlich auch unmittelbar die Vorstellung in einer Akutklinik sinnvoll und jederzeit möglich. Patienten, die den Verdacht haben (der Betroffene muss selbst eine Chinareise gemacht oder Kontakt zu China-Reisenden oder Kontakt mit einem sicher an Corona-Virus Erkrankten in den letzten 14 Tagen gehabt haben) wäre es hilfreich, wenn der Arzt- oder Krankenhausbesuch angekündigt wird, um die notwendigen Isolationsmaßnahmen vorzubereiten und keine anderen Patienten einem Risiko – zum Beispiel in Wartebereichen – auszusetzen.

Wie sieht der Notfallplan aus, wenn sich der Verdacht auf das Coronavirus bei einem Patienten in Langen erhärtet? Wie und wo wird auf das Virus getestet?

Getestet wird in der Uniklinik Frankfurt, das Ergebnis erhalten wir innerhalb zwölf bis 24 Stunden. Verdachtsfälle werden sofort mit den notwendigen Hygienemaßnahmen streng isoliert und erhalten die notwendige symptomatische Therapie. Foto: asklepios klinik

Das Interview führte Julia Radgen