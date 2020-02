Langen: Asklepios-Stationsleiterin Cornelia Buchinski im Ruhestand

Die gute Seele der 6B

+ © ASKLEPIOS Blumen zum Abschied: die frischgebackene (Un-)Ruheständlerin Cornelia Buchinski mit Chefarzt Dr. Alexander Buia und Klinik-Geschäftsführer Jan Voigt. © ASKLEPIOS

Langen – An der Asklepios Klinik ist eine Stationsleiterin in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet worden, die diesen Posten mit am längsten bekleidet hat: Cornelia Buchinski war fast drei Jahrzehnte lang an der Langener Klinik tätig – ganze 21 Jahre davon als Leiterin der Station 6B.