Langen blüht wieder auf

Langen - Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) setzt seine 2002 begründete Aktion „Langen blüht auf!” auch 2017 fort.

Wie im vergangenen Jahr werden wiederum neun Blumenpyramiden und 92 Blumenampeln mit Geranien geschmückt und auf Plätzen und Straßen aufgestellt/an den Straßenlaternen aufgehängt. „Nachdem die 2002 gestartete Aktion in jedem Jahr vergrößert worden ist, wird es in diesem Sommer nicht dazu kommen. Uns fehlt dafür aktuell der finanzielle Spielraum und die Kommunalen Betriebe, mit denen wir traditionsgemäß eine Zusammenarbeit haben, kommen mit der Bewässerung und der Pflege nicht nach“, erklärt die Arbeitsgruppe des VVV. „Wir können nur erweitern, wenn wir Sponsoren finden oder wenn wir neue Mitglieder dazu gewinnen können. Das würde uns bei der Finanzierung sehr helfen“, betont Vorsitzender Walter Metzger. Die Aktion kostet in diesem Jahr 10000 Euro. Die Finanzierung erfolgt durch die Mitgliedsbeiträge des VVV sowie durch die Sponsoren Volksbank Dreieich, Sparkasse Langen-Seligenstadt und Jagdgenossenschaft Langen.

Die 92 Blumenampeln werden übers ganze Stadtgebiet verteilt: Spielplatz Tarsusplatz (4), Areal an der Stadtkirche, Altes Rathaus und Bachgasse (8), Innenstadt mit Bahnstraße und Lutherplatz (14), Entree im Mündungsbereich der Frankfurter Straße, Nördliche Ringstraße (8), Bahnhofsvorplatz Westseite (2), Frankfurter Straße (3), Brücke über die Nordumgehung/Pittlerstraße (6), Brücke über die Bahnlinie (18) sowie im Wirtschaftszentrum Neurott in der Robert-Bosch-Straße (29). Die Blumenpyramiden werden platziert am Wilhelm-Leuschner-Platz (3), am Europaplatz (2), in der Fahrgasse (2) und in der Bahnstraße (2). Schon ab zwölf Euro pro Jahr kann jeder, der die Aktion „Langen blüht auf“, aber auch die vielen anderen Aktivitäten des VVV unterstützen möchte, in den Verein eintreten. Ganz einfach geht das online. (ble)

