Wegen Coronavirus: Stadtverordnetenversammlung tagt nicht im Rathaus

Die Grünen müssen das Wahlergebnis aufarbeiten. Langen – Nach der Wahl ist vor der Wahl: Nachdem feststeht, dass Dr. Jan Werner ab 1. Juli neuer Langener Bürgermeister sein wird, geht es nun um die Position des Ersten Stadtrats. Die Amtszeit von Amtsinhaber Stefan Löbig (Grüne), dem Unterlegenen der Bürgermeisterwahl, endet ebenfalls am 30. Juni. Aus diesem Grund findet trotz Corona-Krise am Donnerstagabend (19.03.2020) eine Sitzung der Stadtverordnetenversammlung statt. Allerdings nicht wie üblich im Saal des Rathauses, sondern in der Stadthalle (Beginn: 20 Uhr). In dieser, so die Aussage aus dem Rathaus, könne es eingerichtet werden, dass die Kommunalpolitiker weit genug auseinandersitzen, um eine Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Langen: Stadtverordnetenversammlung wegen Coronavirus nicht im Rathaus

Bereits jetzt auf der Tagesordnung steht der Tagesordnungspunkt „Einsetzung eines Wahlvorbereitungsausschusses zur Wahl der Ersten Stadträtin/des Ersten Stadtrates“. Möglich ist aber auch, dass eine Fraktion vorher oder sogar noch in der Sitzung einen Wiederwahlantrag stellt. „Ich bin grundsätzlich bereit“, sagt Löbig, aber natürlich müsse er das noch mit Partei und Fraktion absprechen – telefonisch, versteht sich.

Im Langener Rathaus sind die Türen nun für den allgemeinen Publikumsverkehr bis zunächst 19. April fest verschlossen. Alle Funktionen innerhalb der Verwaltung bleiben besetzt und sind telefonisch von 8 bis 12 Uhr erreichbar ... https://t.co/nLztpZRA8Y pic.twitter.com/XrovswZC2U — Stadt Langen (Hessen) (@Stadt_Langen) March 16, 2020

Langen: Aufarbeitung der Wahlergebnisse steht an

Dabei wird es mit Sicherheit auch um eine Aufarbeitung des Wahlergebnisses gehen. Denn so richtig erklären können sich die Grünen auch am Tag nach der Wahl den großen Abstand, mit dem Werner gewonnen hat, noch nicht.

Für Aufregung hatte im Vorfeld der Wahl noch ein anonymes Flugblatt gesorgt, das am Samstagmorgen (14.03.2020) vor etlichen Supermärkten, Kirchen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen paketweise abgelegt worden war. Darin wird Stefan Löbig unterstellt, persönlich für alles verantwortlich zu sein, was in der Stadt Langen angeblich nicht oder falsch läuft.

Bürgermeisterwahl in Langen: Flugblätter gegen Grünen-Kandidaten verteilt

„Wir haben vormittags davon erfahren“, berichtet Olaf Hermann aus Löbigs Wahlkampfteam. „Wir haben dann versucht, das ganze Stadtgebiet abzufahren und die Flugblätter einzusammeln.“ Er ist sich sicher: „Das hat auf den letzten Metern des Wahlkampfs mit Sicherheit Einfluss gehabt auf das Ergebnis.“ Allerdings nicht so sehr, dass es am Sieg von Dr. Jan Werner etwas geändert hätte.

Beide Kandidaten hatten am Samstag noch ein gemeinsames Bild auf Facebook veröffentlicht und sich für einen Wahlkampf mit fairen und demokratischen Mitteln ausgesprochen.