Bürgermeisterwahl in Langen im Live-Ticker

Langen hat am 1. März 2020 die Wahl: Gesucht wird ein neuer Bürgermeister und Nachfolger von Frieder Gebhardt (SPD). Der Live-Ticker zur Wahl.

+++ Der Wahltermin zur Bürgermeisterwahl 2020 in Langen ist Sonntag, 01.03.2020. Sollte keiner der sechs Kandidaten die absolute Mehrheit erringen, kommt es zwei Wochen später, am 15.03.2020, zur Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang. Die Amtszeit des neuen Bürgermeisters beginnt am 01.07.2020.

+++ Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellte die SPD immer den Rathauschef in Langen: Christoph Zellhöfer, Johannes Steitz, Wilhelm Umbach, Hans Kreiling, Dieter Pitthan und aktuell Frieder Gebhardt. Er tritt aus Altersgründen bei der Bürgermeisterwahl 2020 in Langen nicht mehr an.

Langen: Bürgermeisterwahl 2020 - alle Kandidaten

Auf dem Wahlzettel für die Bürgermeisterwahl in Langen werden die Namen von sechs Personen (in dieser Reihenfolge) stehen:

1. Angela Kasikci, SPD

2. Stefan Löbig, GRÜNE

3. Claudia Trippel, FWG-NEV

4. Stephanie Tsomakaeva, Einzelbewerberin

5. Joost Reinke, Einzelbewerber

6. Dr. Jan Werner, Einzelbewerber

„Die Reihenfolge auf den Plätzen eins bis drei ergibt sich aus der Parteizugehörigkeit und der Zahl der Stimmen dieser Parteien bei der jüngsten Wahl zur Stadtverordnetenversammlung“, erläutert Heike Kahse vom Bürgerbüro. „Über die Reihenfolge der Einzelbewerber auf den Plätzen vier bis sechs hat das Los entschieden.“

Von Vanessa Kokoschka und Damian Robota