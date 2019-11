Benefiz-Comedy-Show für krebskranken Elliot (5) aus Langen 

Elliot aus Langen leidet an einem schweren Nervenkrebs. Die einzige Überlebenschance ist eine Behandlung in Amerika

In Langen findet am 22. Januar 2019 eine Benefiz-Comedy-Show für den krebskranken Elliot (5) statt. Unter anderem kommen Andy Ost und Johannes Scherer.

Langen – Die Spendenaktion „Rette Elliot“ dürfte mittlerweile fast allen Menschen in der Region bekannt sein: Der fünfjährige Junge leidet an einem schweren Nervenkrebs. Die einzige Überlebenschance ist eine Behandlung in Amerika, die die Eltern Sven und Katinka Peiz eine Riesensumme Geld kostet. Dank der großen Spendenbereitschaft konnte das erste Etappenziel erreicht werden, 1,5 Millionen Dollar aufzubringen. Mit dem Geld können aber lediglich Chemo- und Immuntherapie sowie Bestrahlung finanziert werden, nicht aber eine weitere lebenswichtige Operation. Außerdem wird der Impfstoff benötigt, der nach der Behandlung verabreicht werden soll. Deshalb geht das Spendensammeln weiter.

Um dem Jungen zu helfen, hat der gebürtige Langener Peter Kunz eine Benefizveranstaltung auf die Beine gestellt. In seiner Reihe „Kunz Comedy Club“ hat der Unternehmer, Musiker und Stand-up-Comedian hochkarätige Kollegen und Newcomer dafür gewinnen können. Er selbst führt durch den Abend und zeigt einen Ausschnitt aus seinem Programm.

Langen: Benefiz-Comedy-Show für kranken Elliot (5)

+ Johannes Scherer © Agenturen Musikalisch wird es bei Andy Ost, Deutscher Kabarettmeister 2018: Aus Musik-Kabarett, Stand-up-Comedy und Parodie mixt er ein facettenreiches Programm. Ein alter Hase ist Johannes Scherer. Der Radio- und TV-Moderator ist seit mehr als zehn Jahren auf Comedy- und Kabarettbühnen unterwegs.

Stand-up-Comedian Amir Shahbazz hat muslimischen Hintergrund und ist mit verschiedenen Sprachen, Kulturen und Religionen aufgewachsen. Er ist regelmäßig bei der Fernsehshow NightWash und dem Quatsch Comedy Club zu Gast. Naim Jerome Antoine Sabani kombiniert spritzige, doppeldeutige Gags mit trockenem schwäbischem Humor. Und Luca Brosius bietet eine Mischung aus Stand-up-Comedy, Slapstick und Parodien.

Comedy in Langen soll Elliot retten

Karten sind für 20 Euro (zuzüglich Gebühren) im Internet und unter 203-455 erhältlich. Der Erlös geht direkt an Elliots Spendenkonto beim Verein für krebskranke und chronisch kranke Kinder Darmstadt. Zusätzlich werden Spenden vor Ort gesammelt und an einem Infostand Fragen beantwortet.

