Commerzbank hängt am Geld ihrer Kundin

Langen - Wer sein Konto auflösen möchte, braucht mitunter langen Atem. Doch was die Commerzbank seit Wochen einer Kundin aus Langen zumutet, malt man sich in den wüstesten Service-Albträumen nicht aus. Von Holger Borchard

Gute Miene zum bösen Spiel macht Anja M. (Name von der Redaktion geändert) inzwischen nicht mehr. Sie hat einen Rechtsanwalt beauftragt; er soll auf die „harte Tour“ jenen Vorgang zu Ende bringen, von dem die Langenerin dachte, er sei ruck, zuck erledigt. „Ich habe vor einigen Wochen, etwa so Mitte Februar, mein Girokonto bei der Commerzbank-Filiale in Frankfurt am Roßmarkt gekündigt“, erzählt M. „Ich komme aus Langen, hatte das Konto aber vor Jahren in Frankfurt eröffnet und bin also auch zur Auflösung dorthin. Auf dem Konto war ein Guthaben im fünfstelligen Bereich, das im Zuge der Kündigung auf das Girokonto meines Lebensgefährten überwiesen werden sollte. Dem Mitarbeiter der Commerzbank habe ich die Bankverbindung meines Lebensgefährten gegeben und bin im guten Glauben aus der Filiale, dass das Geld überwiesen wird, was eventuell ein paar Werktage dauern kann.“

Soweit die Theorie. In der Praxis ist das Guthaben weder nach ein paar Tagen, noch nach knapp zwei Wochen umgebucht. Das macht M. stutzig, aber noch nicht wirklich sauer – sie geht zur hiesigen Langener Filiale und fragt nach. „Dort hieß es, man sei nicht zuständig und könne nichts machen – ich müsse mich schon an die Filiale am Roßmarkt wenden.“ In Frankfurt wiederum erfährt M., ihr Konto sei aufgelöst, das Geld zur Auszahlung angewiesen – „Vorgang läuft“.

Weil aber auch Tage später nix läuft, wendet M. sich nun direkt an die Frankfurter Zentrale der Commerzbank. „Dort hieß es nur, ich solle mich noch etwas gedulden.“

Mitte März ist M.’s Geduld überstrapaziert. Am Freitag, 17., fährt sie erneut zur Frankfurter Filiale, fordert ihr Geld – und erfährt, dass sie es am Montag, 20., in bar vor Ort abholen könne; bei der Überweisung sei etwas schief gelaufen. Montags folgt freilich die nächste Drehbuchänderung: Kein Geld bereitgestellt, die Bank benötige zwei weitere Tage Vorlaufzeit ...

Nachdem auch diese x-te Warteschleife nicht vom erhofften Geldfluss gekrönt ist – der März nähert sich seinem Ende – platzt M. endgültig der Kragen. Sie schaltet einen Anwalt ein und schildert ihren Fall unserer Zeitung. Der Redakteur trifft in der Pressestelle auf einen freundlichen, aber in der Sache ratlos-konsternierten Mitarbeiter. Mehrere Telefonate laufen nach gleichem Schema: Der Banker fordert Informationsnachschlag; er gelange beim besten Willen nicht durch den Namen der Kundin und die benannte Kontonummer zu einem Konto bei der Commerzbank. Ob die Dame ihm wohl die Bankleitzzahl/IBAN der Filiale am Frankfurter Roßmarkt angeben könne?

Darauf hat Anja M. keine Lust mehr. Muss sie auch nicht haben, da ihr Anwalt auf sein Anschreiben hin Antworten aus dem Commerzbank-Turm erhält, die im Gegensatz zur Presse-Nasführung den Nebelschleier zumindest ansatzweise lichten. Von einer bedauerlichen Namensüberschneidung ist die Rede und von einem Missverständnis, das aufgearbeitet und interne Konsequenzen haben werde.

Das Geld? Ach ja, das werde nun selbstverständlich überwiesen – demnächst. Gestern Nachmittag jedenfalls war es noch immer nicht da, wo es seit Februar sein sollte. So wartet Anja M. weiter, weil ihr nichts anderes übrig bleibt, und vertraut auf ihren Anwalt. Eine Lektion hat die Langenerin freilich gelernt, die mancher ihr wohl von vornherein zugerufen hätte. „Sollte ich irgendwann mal wieder ein Konto auflösen, räume ich es vorher komplett leer!“

