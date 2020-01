Diese Firma ist ein Erfolgsgarant aus dem Hintergrund

Den Produkten dieser Firma ist jeder schon oft begegnet, hat sie vermutlich auch genutzt – selbst wenn es sie für Endkunden gar nicht zu kaufen gibt.

Langen – Doch wer sich im Elektronik-Fachmarkt nach einem neuen Smartphone umsieht, wer im Drogeriemarkt Kosmetik sucht oder aber im Supermarkt Haushaltswaren, kommt unweigerlich mit dem in Kontakt, was die Firma DFD Direktwerbung Fullservice Dialog GmbH im Wirtschaftszentrum Neurott herstellt. Auch wenn er den Namen des Unternehmens vielleicht noch nie gehört hat.

Im Schulungsraum des Firmensitzes in der Otto-Hahn-Straße sind Verkaufstische mit Smartphones aufgebaut, daneben sind Verkaufsständer mit Lippenstiften, Make-up und Mascara bestückt – alles genau so, wie es auch im Laden zu finden ist. Der Zweck all dieser Verkaufsmöbel: Der Konsument soll die Produkte möglichst schön präsentiert bekommen und zugreifen, sprich kaufen.

Verkaufsförderung – unter diesem Oberbegriff steht das, was DFD macht. Und das seit nunmehr 25 Jahren, davon knapp zehn in Langen.

Drei große Bereiche hat DFD unter einem Dach gebündelt: Kundenbindungssysteme (vom Mailing-Service bis zu Qualitätsumfragen), Retail (das ist unter anderem das Aufstellen und Ausstatten von Verkaufsmöbeln, Aufstellern etc. vor Ort) und Logistik. So lagern in den Hallen im Neurott riesige Mengen an Werbematerialien und -geschenken von Fußbällen über Kochschürzen bis zu Kugelschreibern. Und gleich daneben werden Verkaufstische zusammengeschraubt.

Dieser Komplettservice sei ein Alleinstellungsmerkmal, sagt Andrea Wellhausen, Inhaberin und Geschäftsführerin: „Andere Mitbewerber beschränken sich auf einzelne Bereiche, wir bieten das Komplettpaket.“

Dass Wellhausen einmal ein solches Unternehmen führen würde, lag alles andere als auf der Hand: Sie lernte Apothekenhelferin, wurde in diesem Beruf aber nicht glücklich. Technik, technische Neuerungen und speziell Computer haben sie aber schon immer fasziniert, erzählt sie. Sie arbeitete in einer Computerfirma, machte sich dann selbstständig und war freiberuflich für unterschiedliche Agenturen tätig. Einmal war dies eine Agentur für Verkaufsförderung – „das war sehr stressig, aber genau das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt: Direktmarketing ist was für mich.“

Am 1. Dezember 1994 ging es los, mit einem Geschäftspartner und zwei Aushilfen in der Landsteinerstraße in Dreieichenhain. „Wir hatten zwei Kunden, drei Computer und 400 Quadratmeter Lagerfläche“, blickt sie zurück. Vor 25 Jahren, das war auch die Anfangszeit des Internets. „Das hat mich fasziniert und ich habe mir gleich die Adresse dfd.de gesichert.“ Heute seien solche Internetadressen unbezahlbar.

Die Technik-Affinität habe auch dazu geführt, „dass wir nie stehen geblieben sind. Wir haben uns immer weiterentwickelt und tun das auch heute noch. Bei uns läuft vieles vollautomatisch und deshalb für die Kunden transparent.“ Das bedeute beispielsweise, dass der Kunde mit nur einem Klick sehen kann, ob und wann ein bestimmtes Paket das Lager verlassen hat.

Von Anfang an war DFD immer auf Wachstumskurs: Über eine weitere Station in Dreieichenhain mit 1500 Quadratmetern Lagerfläche kam das Unternehmen nach Langen, wo es derzeit über 5000 Quadratmeter verfügt. Rund 50 Mitarbeiter arbeiten dort, dazu kommen „eine Menge Freiberufler und Außendienstler, die temporär für uns tätig sind“, sagt Wellhausen: „Wir haben Zugriff auf etwa 2000 Personen, von denen schon mal zwischen 50 und 200 an einem Projekt für uns arbeiten.“

Rund 60 internationale Kunden hat DFD. Einer der weltgrößten Handy-Hersteller gehört dazu; mehrere große Reifenproduzenten, dazu Kosmetik- und Haushaltswarenhersteller tragen ebenfalls zum Jahresumsatz von fünf bis sechs Millionen Euro bei.

Bei allem Wachstum – das Ziel ist über die vergangenen 25 Jahre immer gleich geblieben: Den Kunden zu helfen, zufriedene Kunden zu bekommen. Und diese auch zu halten.

VON MARKUS SCHAIBLE