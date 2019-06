Ebbelwoifest: Tausende feiern ausgelassen – trotz Planänderung

Das hat es in 46 Festjahren nicht gegeben: Ausgerechnet die feuchtfröhlichen Programmhöhepunkte des Ebbelwoifests – die Daaf sowie die Krönung von Ebbelwoikönig und -rittern am Samstagabend – fielen buchstäblich ins Wasser.

Langen – Nachdem der veranstaltende Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) die Apfelweindusche, die aus verdienten „Oigeplackten“ echte Langener machen soll, im Vorjahr probeweise auf Freitagabend vorgezogen hatte – was abgesehen von der späten Uhrzeit wieder rückgängig gemacht wurde – mussten die Veranstalter diesmal ungewollt verschieben. Fieser Dauerregen hatte die Sterzbachstadt seit 18 Uhr im Griff, sodass der VVV sich kurzfristig entschloss, beide Punkte am Sonntagabend nachzuholen, wie dessen Vorsitzender Walter Metzger berichtet.

„Das ist noch nie vorgekommen“, meint Brunnenwirt Heinz-Georg Sehring. Als er am Freitagabend das Langener Traditionsfest eröffnete – und die ersten Gerippten selbst mit Stöffche „aus dem Brunnen“ befüllte – sah das Wetter ganz anders aus: Knallende Sonne begleitete den Ebbelwoianstich am Vierröhrenbrunnen, mit dem der viertägige Spaß – der seit 1974 durchgehend gefeiert wird, wie der VVV betont – beginnen konnte. Wegen der Hitze suchten sich viele Besucher nach den ersten Gläsern am Fuße der Stadtkirche lieber einen Schattenplatz in den knapp 40 Höfen, Scheuern und Gärten. Für VVV-Chef Metzger sind sie das „Rückgrat“ des Fests. Kurzfristig kam einer hinzu: Faruk „Faki“ Mahic, der zu Jahresbeginn seine Kultkneipe Colyse aufgab, kann’s anscheinend nicht lassen mit der Gastronomie: Er bewirtschaftete erstmals den Hof des Kiosks Heimrich. Wenn die Premiere gut ankommt, soll das „Bier bei Faki“ am Ebbelwoifest – und nicht danach, wie in der Kneipe – Tradition werden. So ließ es sich bis zum Feuerwerk am späten Abend aushalten. “Am Freitag war unser Fest so gut besucht, wie lange nicht mehr“, so Metzgers Eindruck.

+ Kreisch! Bei der Drop Zone geht’s – unüberhörbar – hinauf und dann schnell herunter. Nur was für die Harten. © Strohfeldt

Auch am Samstag wurde es nach dem gut zweistündigen Dauerschutt schnell wieder voll in der Altstadt. Eingefleischte Festliebhaber ließen sich vom Wetter nun mal nicht abhalten. Für den Rest des Abends wurden bis tief in die Nacht nur noch die Böden der Gerippten und die Kehlen nass. Zu einem festen Anziehungspunkt der Langener Nationalfeiertage – wenn es nicht gerade in Strömen schüttet – hat sich der Bachgassenmarkt entwickelt, bei dem Kunsthandwerk, Deko und Schmuck geboten wird.

+ Fahrgeschäfte wie der Taumler an der Stadtkirche locken alle mit Lust auf Action an. Wer’s gemütlicher mag, trinkt einfach sein Stöffche am Brunnen oder in einem der lauschigen Höfe. © Strohfeldt

Gestern Vormittag ging dann die beliebte Ebbelwoistaffel über die Bühne, bei der sich Mannschaften sportlich-spaßigen Aufgaben stellen – zum Vergnügen der Zuschauer. Nachdem der Jux-Wettbewerb vor sieben Jahren schließlich vom Sportplatz ins Hausmann-Festzelt verlagert wurde, lösten die Mannschaften ihre Aufgaben diesmal quasi wieder unter freiem Himmel. Statt des Festzelts hat die Familie Hausmann große Pagoden und Schirme aufgestellt. „Wir wollten diesmal etwas Anderes probieren und den Platz offener gestalten“, erklärt Wirt Patrick Hausmann. Die neue Lösung soll die strikte Trennung zwischen im Zelt und „draußen“ aufheben – sodass Interessierte einfach stehen bleiben können und das Event die Stimmung auf dem Fest nicht unterbricht.

+ Nach dem Regen stieg die beliebte Ebbelwoistaffel gestern bei bestem Wetter © Strohfeldt

Am heutigen Montag steigt im Hausmann-Zelt ab 11 Uhr das „Langener Miteinander“. Unter dem Motto „Babbele, Essen und Trinken beim VVV” will der Verein damit ein Plätzchen bieten, um sich gemütlich und abseits des Trubels zu treffen und zu unterhalten. Der modifizierte Frühschoppen steigt bei dezenter Hintergrundmusik – eine weitere Änderung aus 2018 – damit das mit dem Babbele auch klappt. Von 10.30 Uhr bis Mitternacht wird noch mal gefeiert. Achtung: Ab 23 Uhr zapft Brunnenwirt Sehring die letzten bestellten Schoppen.

VON JULIA RADGEN