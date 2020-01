Silvester: Feuerwerkskörper entzünden Hecke und Unrat

Für die Feuerwehren in Langen und Egelsbach war die Silvesternacht relativ ruhig. Feuerwerkskörper haben Hecke und Unrat entzündet.

Langen/Egelsbach – Es war entgegen der Wettervorhersage dann doch eine recht klare Silvesternacht, das Feuerwerk am Himmel deutlich sichtbar. Und das spielte sich überwiegend am Himmel ab – Feuerwehreinsätze in der Nacht von Dienstag auf den gestrigen Neujahrstag blieben sowohl in Langen als auch in Egelsbach zum Glück die Ausnahme.

In Langen wurden die Einsatzkräfte erstmals um 22.49 Uhr alarmiert – brennende Reste von Feuerwerkskörpern markierten den 941. und letzten Einsatz des alten Jahres, der bereits nach wenigen Minuten beendet war. Um 0.09 Uhr rückten dann die Besatzungen von vier Einsatzfahrzeugen in der Bahnstraße an; dort brannte es auf einem Balkon. Die Flammen waren allerdings schon vor dem Eintreffen der Brandbekämpfer gelöscht; diese kontrollierten den Bereich, mussten aber nicht weiter tätig werden. Um 1.48 Uhr brannte Unrat auf der Mörfelder Straße, auch dieser war mithilfe einer sogenannten Schnellangriffseinrichtung rasch gelöscht.

Um 3.16 Uhr ging es für die Feuerwehr dann noch zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen an der Abfahrt der A 661. Dort sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab, um Polizei und Sanitätern die Arbeit zu ermöglichen.

Die Egelsbacher Feuerwehr hatte in der Nacht lediglich zwei Alarmierungen zu verzeichnen, beide nach Mitternacht. Um 0.05 Uhr wurden die Helfer ins Kammereck gerufen, wo eine Thuja-Hecke im Flammen stand. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch das rasche Eingreifen verhindert werden.

Um 2.02 Uhr brannte eine Mülltonne an einem Haus an der Straße In den Obergärten. Nachdem sie gelöscht war, wurde der Bereich noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

VON MARKUS SCHAIBLE